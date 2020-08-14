Правительство требует от властей Житомирщины решить вопрос с жильем для погорельцев

«Со стороны правительства мы требуем срочного решения этого вопроса. Потому что правительство предоставило средства почти немедленно. Как мне известно, к сожалению, на сегодняшний день этот вопрос остается открытым, а впереди уже осень и зима, и проблему надо решить как можно быстрее», - отметил министр.