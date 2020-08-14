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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 14 » 16:48:24

Правительство требует от властей Житомирщины решить вопрос с жильем для погорельцев

Сегодня, 16:53:03 118 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Правительство требует от властей Житомирщины решить вопрос с жильем для погорельцев

 Правительство требует срочно решить вопрос с жильем для людей из Овручского района Житомирщины, которые потеряли его в апреле из-за масштабного лесного пожара. 

Об этом во время брифинга в Житомире заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, сообщает Укринформ.
 

«Со стороны правительства мы требуем срочного решения этого вопроса. Потому что правительство предоставило средства почти немедленно. Как мне известно, к сожалению, на сегодняшний день этот вопрос остается открытым, а впереди уже осень и зима, и проблему надо решить как можно быстрее», - отметил министр.


По словам председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко, 11 из 12 погорельцев написали отказ от строительства и обратились к правительству через голову Колесниковского сельского совета с просьбой выделить им компенсацию от 300 до 500 тыс. грн за утраченные дома.
 

«Сейчас этот вопрос прорабатывается министерствами и областной государственной администрацией. Выделенные средства, а именно 13 млн 370 тыс. грн находятся на счете Овручской РГА. Один домик за меценатские средства уже построен. До 1 сентября мы примем решение относительно возможности выделения средств. Тогда средства, выделенные непосредственно на строительство, вернутся в резервный фонд, а потом, возможно, их направят в качестве компенсации», - добавил Бунечко.


Как сообщалось, в результате масштабных пожаров на севере Житомирской области полностью сгорело около 80 домов. Для погорельцев пока построили лишь один дом.
Тэги: лесной пожар, жилье, Житомирщина
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