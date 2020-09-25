Александр Коцюбко: «Житомир – ты был в плохих руках»

Житомир – это организм, это огромная семья. И, если вы знаете человека в лицо, его несколько раз можете встретить в течении дня . Хочу дать оценку людям, которые руководили городом более 10 лет и руководят до сих пор. И молчать нельзя, потому что эти люди очень влияют на жизнь города. Их кто-то ещё называет элитой?
Не так давно, чуть более 10 лет назад они были скромными людьми. Но, дорвавшись до власти, приобрели огромные состояния, недвижимости, земельные участки, обросли роскошью, многомиллионными счетами за границей. За чей счет – правильно, за счет города Житомира и его жителей.
Речь пойдёт о Сухомлине, Зубко, Розенблате, Рабиновиче, Хренове, Гундиче – это всё одна команда.
Когда они пришли к власти, то первое, что они сделали забрали себе за копейки переговорные пункты – «прихватизировали» наше с вами имущество.
К примеру, на площади Победы расположено кафе «Львівська майстерня шоколаду» - это бывший переговорный пункт. Семья Зубко орендовала этот объект за копейки, а между перевыборами Порошенка и Зеленского во втором туре, Зубко осуществил выкуп этого объекта и ему отдали коммерческое помещение, довольно немаленькое, расположенное на центральной площади города. То есть наше с вами имущество продали за копейки. Печально.
Затем расформировали 36 коммунальных аптек города, естественно, тоже за копейки. Аптеки испарились.
На здании областного телецентра по улице Театральная висела вывеска «Житомирська обласна держтелерадіокомпанія», а теперь вывеска «Телерадіокоомпанія». Здание перекочевало в частную собственность. Всех сотрудников изгнали – уволили. И мы все помним 5 женщин, стоящих босиком под дождём с требованием, чтобы их не увольняли. Здание радио компании также было «прихватизировано» частными лицами. Таким образом, как говорится, здания перешли в иной карман. Но ведь это всё наша собственность - собственность города и его жителей.
Далее «Лесной берег» в Гидропарке города Житомира. В итоге санаторий «Лесной берег» был продан за копейки частному лицу. Но для того, чтобы это частное лицо не тратило деньги на ремонт уже не общественного, а частного имущества, изменили в госреестре собственника. И таким образом на ремонт частного санатория «Лесной берег» были выделены и потрачены 55 миллионов гривен из бюджета Житомирской области – наших с вами денег. Зубко и Порошенко приехали на открытие отремонтированного санатория, красиво открыли, попиарились на теме реабилитации и помощи АТО-шникам. То есть устроили фанфары и отремонтировали частный объект за наши с вами деньги.
В Европе они не смогли бы себя так вести - сидели бы по тюрьмам. Бывший министр «Укравтодора» Украины, при Порошенко, поляк Славомир Новак, вернувшивь в Польшу, решил создать там схему, как в Украине, ограбления народа. Вот сейчас сидит там в тюрьме - посадили.
С 17 сентября 2020 состоялся суд, где территориальное сообщество города Житомира проиграла иск по поводу «Лесного берега». Житомирская областная администрация подала иск в суд и проиграла. Как вообще можно было его проиграть?! «Лесной берег» - это центр реабилитации инвалидов и воинов АТО.
Стадион «Полесье»
В основном, все деньги, выделенные на ремонт, ушли на навес для этого стадиона. А навес делали на Заводе ограждающих конструкций. 16 мая 2018 прошли обыски и аресты двух фигурантов по делу хищения со стадиона «Полесье» народных средств в особо крупных размерах заместителя губернатора Житомирской области Щебетова и подрядчика работ Болейка (подробно в статье http://zhzh.info/publ/59-1-0-11448)
За Матвея Хренова разговор короткий – был замом Сухомлина, курировал школы и детские садики, где, вместо масла, давали детям спред. Хренов был советником Супрун – которая, не без помощи того же Хренова, вывела из-под бюджетного финансирования 2-ю городскую больницу имени Павлусенка. Хренов так насоветовал, что 333 больницы в Украине будут закрыты, а 50 тысяч медицинских работников будут уволены. 2-ю горбольницу сейчас вывели из-под Конституционной защиты, чтобы продать.
Детские садики. Эксклюзивное интервью о школах № 1, НВК № 11, детском садике № 32 с Хреновым - тогда заместителем мера Житомира по вопросам исполнительной власти http://zhzh.info/publ/59-1-0-9769
Водоканал
Сухомлин подписывает контракт с директором Житомирского водоканала, ставит на такую важную для города должность человека, который не имеет профильного образования. Водоканал постоянно сбрасывает в речку Тетерев нечистоты, - каждое лето дохнут рыбы и раки, купаться в реке нельзя. Это уже стало страшной нормой. Стало страшной нормой, что из водопроводных кранов жителей Житомира течёт не вода, а яд, пить эту воду нельзя. И люди покупают разливную привозную воду. И чем больше скандалов вокруг водопроводной воды, тем больше люди покупают эту разливную воду. А кто возит эту воду?
«Эпицентр»
Власти города закрыли глаза на строительство на территории Житомира магазина «Эпицентр» без соответствующих документов. Более того, во время карантина, когда весь бизнес в Житомире был под запретом, «Эпицентр» работал, причём незаконно. Работал, и также незаконно не платил за пользование житомирской землёй, вообще ни за что не платил. Усилиями Максима Мелешко, «Эпицентр» заставили заплатить за землю. Цимбалюк также неоднократно на сессиях выступала против такой ситуации с «Эпицентром».
АЗС на проспекте Независимости, 29
Незаконно построена и незаконно функционирует АЗС. Незаконно были выданы условия и ограничения на её строительство, незаконно подписано заявление о намерениях построить эту АЗС, Земля под АЗС используется не по назначению. АЗС построена в нарушение запрета на проведение строительных работ, незаконно захвачены земли территориально громады города, незаконно уничтожены тротуары, зеленые насаждения, незаконно нарушено благоустройство города, не согласованы по закону схемы заездов и выездов на/с территорий АЗС, нет экологической экспертизы, нарушен судебный запрет проводить любые работы на землях территориальной громады города.
Сухомлин не выполняет решение сессии депутатов города Житомира. Депутаты требовали от мэра выполнить решения суда о привлечении к ответственности должностных лиц Житмоирского горсовета, виновных в выдачи незаконных документов по АЗС на проспекте Независимости, 29, а также обратиться в суд от имени территориальной громады Житомира с иском о снесении незаконной АЗС. И таких объектов незаконных строительств по всему городу огромное количество.
Для тех, кто говорит, что у власти новые лица, показываю видео 2013 года. При власти Янукович и его «Партия Регионов». У нас при власти в областном совете Зубко и Годованый – видео
Автор: Общественный деятель Александр Петрович Коцюбко
ще варто додати про Сухомлина - він всіх обійшов у тендерах на свої фірми, белике будівництво, виділення землі
Ніхто не цікавиться як виросли доходи фірми візаж ?