Школы и университеты страны готовят к переводу на дистанционную форму обучения

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует учреждениям высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционную форму обучения.
Как сообщает Правительственный портал
, в понедельник, 12 октября, на внеочередном заседании Комиссия рассмотрела вопрос об особенностях работы учебных заведений в период адаптивного карантина.
"Комиссия приняла решение рекомендовать заведениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
Также Комиссия рекомендует заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального передвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, получателей образования с временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, получателей образования, совмещающих учебу с работой).
В сообщении отмечается, что соответствующее дополнение в постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года №641" должны подготовить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки на рассмотрение Кабинета министров.