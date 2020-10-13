Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 13.10.2020    09:38:40
|
Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Октябрь » 13 » 08:26:40

Школы и университеты страны готовят к переводу на дистанционную форму обучения

Сегодня, 08:36:40 270 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Школы и университеты страны готовят к переводу на дистанционную форму обучения

 Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует учреждениям высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционную форму обучения.

Как сообщает Правительственный портал, в понедельник, 12 октября, на внеочередном заседании Комиссия рассмотрела вопрос об особенностях работы учебных заведений в период адаптивного карантина.
 

"Комиссия приняла решение рекомендовать заведениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.


Также Комиссия рекомендует заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального передвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, получателей образования с временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, получателей образования, совмещающих учебу с работой).

В сообщении отмечается, что соответствующее дополнение в постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года №641" должны подготовить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки на рассмотрение Кабинета министров.
Тэги: Университет, Карантин, школа
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus