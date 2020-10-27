Предварительные результаты местных выборов на Житомирщине: из 12 мэров лишь 5 сохранили кресла

На местных выборах 25 октября 2020 года в большинстве городов Житомирской области нынешние мэры выборы проиграли: из 12 только 5 сохраняют свою должность.
Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты, которые проводят штабы политических партий, передает издание Житомир инфо
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Предварительно победителями на выборах городских голов стали:
- Андрушевский городской совет - Белецкая Галина Ивановна, заведующий сектора культуры Андрушевской РГА (баллотировалась от ВО «Батькивщина»)
- Барановский городской совет - Мигей Александр Юрьевич, ФЛП (ВО «Батькивщина»);
- Бердичевский городской совет - Орлюк Сергей Валерьевич, директор Центра ветеринарной медицины «Айболит» («Пропозиция»);
- Житомирский городской совет - Сухомлин Сергей Иванович, городской голова («Пропозиция»);
- Коростенский городской совет - Москаленко Владимир Васильевич, городской голова («Наш край»)
- Коростышевский городской совет - Кохан Иван Михайлович, городской голова («Пропозиция»);
- Малинский городской совет - Ситайло Александр Григорьевич, директор КП «Экоресурс» («Наш край»);
- Новоград-Волынский городской совет - Боровец Николай Петрович, заместитель директора ООО «Монолит Индустрия» (самовыдвижение)
- Овручский городской совет - Коруд Иван Ярославович, городской голова («Слуга народа»);
- Олевский городской совет - Лисицкий Сергей Иванович, зубной врач ООО «Дента ЛІС» («Слуга народа»);
- Радомышльский городской совет - Тетерский Владимир Романович, городской голова (самовыдвижение);
- Чудновский городской совет - Войтко Виталий Владимирович, руководитель ООО «Агро-прогрес» («Наш край»).
Относительно житомирских пригородных ОТГ, то есть информация, что главой Тетеревской ОТГ переизбрана Валентина Ильницкая (баллотировалась от партии «Наш край»), на выборах главы Новогуйвинской ОТГ победил Сергей Крутий (ВО «Свобода»), Глубочицкой ОТГ - Сергей Сокальский (самовыдвижение), Олиевской ОТГ - Анатолий Мельниченко (самовыдвижение), Станишевской ОТГ - Юрий Матвийчук (самовыдвижение).
Напомним, по предварительным данным Сергей Сухомлин набрал более 50%
и в Житомире не будет второго тура выборов городского головы.
Вы там, в Новогуйвинске, в своём уме?