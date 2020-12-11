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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 11 » 10:53:24

Житомирянин украл из салона красоты сотню флаконов лака для ногтей

Сегодня, 11:16:14 744 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин украл из салона красоты сотню флаконов лака для ногтей

 В Житомире полицейские разыскали мужчину, который ночью проник в салон красоты и украл лаки и инструменты для маникюра. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"9 декабря в Житомирский отдел полиции обратилась мастер маникюра с сообщением о похищении ее рабочих принадлежностей из парикмахерской, в которой она работает. На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы выяснили, что ночью в заведение попал неизвестный, предварительно повредив металлопластиковые входные двери. Всего с рабочего места мастера исчезли около сотни образцов гель-лака и другие маникюрные инструменты", - говорится в сообщении.


Общая сумма ущерба составила почти 15 000 гривен.

Оперативники криминальной полиции установили, что к правонарушению может быть причастен 33-летний ранее судимый житель Житомира. Мужчину разыскали вблизи одного из житомирских рынков.

"При осмотре его вещей правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенного из парикмахерской", - информирует полиция.

Уличенного мужчину полицейские проверяют на причастность к другим подобным правонарушениям. По действующему законодательству вору грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: житомирянин, кража, лак
Комментариев: 1
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 12:55:01, Сегодня [Материал]
0

Теперь на зоне покрывать лаком свои ногти будет!
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