Житомирянин украл из салона красоты сотню флаконов лака для ногтей

В Житомире полицейские разыскали мужчину, который ночью проник в салон красоты и украл лаки и инструменты для маникюра. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"9 декабря в Житомирский отдел полиции обратилась мастер маникюра с сообщением о похищении ее рабочих принадлежностей из парикмахерской, в которой она работает. На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы выяснили, что ночью в заведение попал неизвестный, предварительно повредив металлопластиковые входные двери. Всего с рабочего места мастера исчезли около сотни образцов гель-лака и другие маникюрные инструменты", - говорится в сообщении.
Общая сумма ущерба составила почти 15 000 гривен.
Оперативники криминальной полиции установили, что к правонарушению может быть причастен 33-летний ранее судимый житель Житомира. Мужчину разыскали вблизи одного из житомирских рынков.
"При осмотре его вещей правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенного из парикмахерской"
, - информирует полиция.
Уличенного мужчину полицейские проверяют на причастность к другим подобным правонарушениям. По действующему законодательству вору грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.