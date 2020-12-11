Житомирянин украл из салона красоты сотню флаконов лака для ногтей

"9 декабря в Житомирский отдел полиции обратилась мастер маникюра с сообщением о похищении ее рабочих принадлежностей из парикмахерской, в которой она работает. На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы выяснили, что ночью в заведение попал неизвестный, предварительно повредив металлопластиковые входные двери. Всего с рабочего места мастера исчезли около сотни образцов гель-лака и другие маникюрные инструменты", - говорится в сообщении.