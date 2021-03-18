На Житомирщине подросток во время разборки винтовки выстрелил себе в грудь

В Житомирском районе в больницу госпитализировали 16-летнего юношу, который во время разборки винтовки выстрелил себе в грудь. Инцидент произошел 17 марта в одном из сел Черняховской громады.
"О госпитализации 16-летнего жителя одного из сел Черняховской поселковой территориальной громады с непроникающим ранением грудной клетки в полицию сообщили медики. В ситуации разбирались сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского районного управления полиции"
, – сообщили "ЖЖ
" в полиции Житомирской области.
По предварительным сведениям, парень дома один разбирал пневматическую винтовку и из-за неосторожного обращения выстрелил себе в грудь.
По словам врачей, сейчас угрозы жизни парня нет.
Полиция должным образом задокументировала событие и проводит необходимые проверки, пневматическую винтовку правоохранители изъяли и направят на экспертное исследование. Также выясняется при каких обстоятельствах она попала в руки несовершеннолетнего.