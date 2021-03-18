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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 18 » 11:21:25

На Житомирщине подросток во время разборки винтовки выстрелил себе в грудь

Сегодня, 11:22:25 585 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине подросток во время разборки винтовки выстрелил себе в грудь

 В Житомирском районе в больницу госпитализировали 16-летнего юношу, который во время разборки винтовки выстрелил себе в грудь. Инцидент произошел 17 марта в одном из сел Черняховской громады.

"О госпитализации 16-летнего жителя одного из сел Черняховской поселковой территориальной громады с непроникающим ранением грудной клетки в полицию сообщили медики. В ситуации разбирались сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского районного управления полиции", – сообщили "ЖЖ" в полиции Житомирской области.

По предварительным сведениям, парень дома один разбирал пневматическую винтовку и из-за неосторожного обращения выстрелил себе в грудь.

По словам врачей, сейчас угрозы жизни парня нет.

Полиция должным образом задокументировала событие и проводит необходимые проверки, пневматическую винтовку правоохранители изъяли и направят на экспертное исследование. Также выясняется при каких обстоятельствах она попала в руки несовершеннолетнего.
Тэги: винтовка, Подросток
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