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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 19 » 08:31:45

Силовики искали «диверсантов» на стратегических объектах Житомирщины. ФОТО

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Силовики искали «диверсантов» на стратегических объектах Житомирщины. ФОТО

 В Житомирской области завершили масштабные антитеррористические учения. Они проходили на военном и нескольких стратегических объектах в Коростенском районе.

В контрдиверсионных учениях приняли участие региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Участники тренировочных сборов отработали комплекс совместных действий по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов.
 

"По легенде учений, они прибыли на территорию региона для совершения серии провокаций. Задача участников тренировок была затруднена тем, что роли условных диверсантов выполняли специально тренированные к действиям в тылу врага сотрудники Сил Специальных операций ВСУ. Для обнаружения и обезвреживания "злоумышленников" силовики провели комплекс оперативно розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий", – информирует пресс-служба СБУ в Житомирской области.


В ходе учений силовики обезвредили несколько имитационных самодельных взрывных устройств, а также локализовали и нейтрализовали результаты подрывной деятельности "ДРГ".

"По итогам тщательного анализа каждого этапа тренировок сотрудники Антитеррористического Центра при СБ Украины отметили эффективную работу задействованных подразделений и предоставили рекомендации по минимизации рисков диверсионного и террористического характера на потенциально уязвимых объектах региона", – сообщает СБУ. 





























Фото: СБУ
Тэги: учения, диверсанты, СБУ, ДРГ
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