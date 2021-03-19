Силовики искали «диверсантов» на стратегических объектах Житомирщины. ФОТО

В Житомирской области завершили масштабные антитеррористические учения. Они проходили на военном и нескольких стратегических объектах в Коростенском районе.
В контрдиверсионных учениях приняли участие региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.
Участники тренировочных сборов отработали комплекс совместных действий по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов.
"По легенде учений, они прибыли на территорию региона для совершения серии провокаций. Задача участников тренировок была затруднена тем, что роли условных диверсантов выполняли специально тренированные к действиям в тылу врага сотрудники Сил Специальных операций ВСУ. Для обнаружения и обезвреживания "злоумышленников" силовики провели комплекс оперативно розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий", – информирует пресс-служба СБУ в Житомирской области.
В ходе учений силовики обезвредили несколько имитационных самодельных взрывных устройств, а также локализовали и нейтрализовали результаты подрывной деятельности "ДРГ".
"По итогам тщательного анализа каждого этапа тренировок сотрудники Антитеррористического Центра при СБ Украины отметили эффективную работу задействованных подразделений и предоставили рекомендации по минимизации рисков диверсионного и террористического характера на потенциально уязвимых объектах региона"
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Фото: СБУ