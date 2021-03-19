Силовики искали «диверсантов» на стратегических объектах Житомирщины. ФОТО

"По легенде учений, они прибыли на территорию региона для совершения серии провокаций. Задача участников тренировок была затруднена тем, что роли условных диверсантов выполняли специально тренированные к действиям в тылу врага сотрудники Сил Специальных операций ВСУ. Для обнаружения и обезвреживания "злоумышленников" силовики провели комплекс оперативно розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий", – информирует пресс-служба СБУ в Житомирской области.