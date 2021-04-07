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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 7 » 13:37:15

Площадь Соборную будет украшать 50-метровый флаг Украины: в мэрии показали эскизы

Вчера, 14:03:15 1209 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Площадь Соборную будет украшать 50-метровый флаг Украины: в мэрии показали эскизы

 Исполнительный комитет согласовал установку на площади Соборной 50-метровый государственный флаг. Его установят на месте бывшего памятника Ленину. Об этом 7 апреля сообщил Житомирский городской совет.
 

«На сегодняшний день через сжатые сроки уже проведен градостроительно-архитектурный совет и согласован предварительный эскиз. Градостроительный совет предоставил рекомендации и проектировщики уже получили задание», - отметил главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.


В сквере рядом в флагштоком расширят пешеходную зону и сохранят существующие голубые ели.
 

«Мы расширили пешеходную зону, добавили еще две пешеходные тропы. Также расширили саму центральную часть, которая ведет к дому Правосудия. Все елки на этой визуализации сохранены и тропы размещены так, чтобы их не трогать», - добавила Бронштейн.


Напомним, огромный флаг установят по случаю 30-й годовщины независимости Украины.





Тэги: сквер, Житомир, флаг
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Комментариев: 9
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:46:37, Вчера [Материал]

Идите как все люди на лакдаун. Чего вы там в горисполкоме кучкуетесь.?
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 16:57:09, Вчера [Материал]

Самое полезное в этом всем вот "сохранят существующие голубые ели"
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:05:30, Вчера [Материал]

Полная деградация власти.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 18:41:34, Вчера [Материал]

Что-то не вижу МАФов на эскизах. Недоработка.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:20:26, Вчера [Материал]

класс
а самый большой тризуб из сала будут выкладывать?
Шурин
6 Aleksandr (Шурин)   • 20:27:43, Вчера [Материал]

а на здании УТОГ, или как он (Киевстар которое) еще висит флаг? Если этот будет меньше то не порядок
Stoics
7 Вольдемар (Stoics)   • 20:38:29, Вчера [Материал]

сцуко... если без флага никак- ладно... но нахрена 50 м? 30 лет независимости - может 30м ограничиться? это же раз в 5-7 дешевле будет...(((
GuyFawkes
8 Гай Фокс (GuyFawkes)   • 21:19:45, Вчера [Материал]

Почему главному архитектору хочется такой большой флаг?..)
ZVEZDA
9 Житомирянин (ZVEZDA)   • 23:25:07, Вчера [Материал]

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