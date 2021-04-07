Площадь Соборную будет украшать 50-метровый флаг Украины: в мэрии показали эскизы

«На сегодняшний день через сжатые сроки уже проведен градостроительно-архитектурный совет и согласован предварительный эскиз. Градостроительный совет предоставил рекомендации и проектировщики уже получили задание», - отметил главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.

«Мы расширили пешеходную зону, добавили еще две пешеходные тропы. Также расширили саму центральную часть, которая ведет к дому Правосудия. Все елки на этой визуализации сохранены и тропы размещены так, чтобы их не трогать», - добавила Бронштейн.