Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Избил и утопил в канаве: суд вынес приговор житомирянину, который жестоко убил приятеля - 12 Апреля 2021