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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 12 » 08:54:19

Избил и утопил в канаве: суд вынес приговор житомирянину, который жестоко убил приятеля

Вчера, 09:12:19 948 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Избил и утопил в канаве: суд вынес приговор житомирянину, который жестоко убил приятеля

 В Житомире суд вынес приговор мужчине, который жестоко избил и утопил приятеля в канаве. Инцидент произошел еще в декабре 2018 года на окраине города.

"Расследованием установлено, что между 48-летним житомирянином и его приятелем, которые распивали у него дома до полуночи спиртные напитки, возник спор, во время которого хозяин решил "успокоить" гостя, применяя физическую силу. Сначала ударил его ногой, а затем, найдя деревянный черенок от топора, жестоко избил мужчину, оттянул со двора в канаву с водой и утопил. Чтобы скрыть совершенное преступление, тело прикидывал ветвями", - рассказали "Журналу Житомира" в областной прокуратуре.

В суде свою вину мужчина признал полностью не - только в части оставления потерпевшего в опасности и нанесения ему ударов.

"Однако органом досудебного следствия были собраны и стороной обвинения подтверждены в суде доказательства, указывающие на совершение мужчины убийства своего приятеля", - информирует ведомство.

Приговором Королёвского районного суда города Житомира мужчину признали виновным в убийстве - умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст. 115 УК Украины) и приговорели к лишению свободы сроком на 12 лет.
Тэги: Житомир, суд, убийство
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