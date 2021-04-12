Избил и утопил в канаве: суд вынес приговор житомирянину, который жестоко убил приятеля

В Житомире суд вынес приговор мужчине, который жестоко избил и утопил приятеля в канаве. Инцидент произошел еще в декабре 2018 года
на окраине города.
"Расследованием установлено, что между 48-летним житомирянином и его приятелем, которые распивали у него дома до полуночи спиртные напитки, возник спор, во время которого хозяин решил "успокоить" гостя, применяя физическую силу. Сначала ударил его ногой, а затем, найдя деревянный черенок от топора, жестоко избил мужчину, оттянул со двора в канаву с водой и утопил. Чтобы скрыть совершенное преступление, тело прикидывал ветвями", - рассказали "Журналу Житомира
" в областной прокуратуре.
В суде свою вину мужчина признал полностью не - только в части оставления потерпевшего в опасности и нанесения ему ударов.
"Однако органом досудебного следствия были собраны и стороной обвинения подтверждены в суде доказательства, указывающие на совершение мужчины убийства своего приятеля", - информирует ведомство.
Приговором Королёвского районного суда города Житомира мужчину признали виновным в убийстве - умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст. 115 УК Украины) и приговорели к лишению свободы сроком на 12 лет.