В пригороде Житомира за 48 млн грн построят детское инфекционное отделение. ФОТО

Под Житомиром в смт Гуйва, в одном из корпусов областного противотуберкулезного диспансера, обустроят детскую инфекционную больницу на 40 коек. Строительные работы уже начались. Об этом 15 апреля во время пресс-конференции заявил председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко
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"Этот проект является актуальным для области по многим причинам. И пандемия коронавируса только обострила этот вопрос. Сейчас областная детская клиническая больница не имеет собственного помещения для размещения детского инфекционного отделения. В последнее время она арендовала его в районной больнице. Это приводило к возникновению недоразумений при размещении больных и определенным неудобствам для маленьких пациентов. Именно в связи с этим Житомирская ОГА инициировала включение проекта создания нового детского инфекционного отделения в Программу "Большое строительство". Такое решение имеет ряд преимуществ, прежде всего потому, что это помещение соответствует всем требованиям санитарных норм, предъявляемых к инфекционным отделениям", - сказал Бунечко.
Реализация проекта позволит создать новое современное детское инфекционное отделение, обеспечить его новым оборудованием, лечебной и диагностической аппаратурой, создать безопасные условия для лечения инфекционных больных.
В существующем двухэтажном здании будут выполнены перепланировки для размещения двух отделений:
- отделение острых кишечных инфекций (1-й этаж)
- воздушно-капельных инфекций (2-этаж).
Проектом предусматривается весь комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности здания (утепление фасадов, подвалов, чердаков, замена кровли, оконных и дверных блоков). Также будут обновлены все инженерные сети, оборудование и сантехника.
В плане благоустройства предусматривается специальная площадка для дезинфекции транспортных средств приемного отделения, а также площадка для кислородного пункта.
Общая сметная стоимость проекта - 48 миллионов гривен. В планах завершить реконструкцию за 2 года. Финансирование будет осуществляться из Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.