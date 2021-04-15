В пригороде Житомира за 48 млн грн построят детское инфекционное отделение. ФОТО

"Этот проект является актуальным для области по многим причинам. И пандемия коронавируса только обострила этот вопрос. Сейчас областная детская клиническая больница не имеет собственного помещения для размещения детского инфекционного отделения. В последнее время она арендовала его в районной больнице. Это приводило к возникновению недоразумений при размещении больных и определенным неудобствам для маленьких пациентов. Именно в связи с этим Житомирская ОГА инициировала включение проекта создания нового детского инфекционного отделения в Программу "Большое строительство". Такое решение имеет ряд преимуществ, прежде всего потому, что это помещение соответствует всем требованиям санитарных норм, предъявляемых к инфекционным отделениям", - сказал Бунечко.