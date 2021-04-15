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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 15 » 14:40:42

В пригороде Житомира за 48 млн грн построят детское инфекционное отделение. ФОТО

Вчера, 14:46:42 781 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира за 48 млн грн построят детское инфекционное отделение. ФОТО

 Под Житомиром в смт Гуйва, в одном из корпусов областного противотуберкулезного диспансера, обустроят детскую инфекционную больницу на 40 коек. Строительные работы уже начались. Об этом 15 апреля во время пресс-конференции заявил председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Этот проект является актуальным для области по многим причинам. И пандемия коронавируса только обострила этот вопрос. Сейчас областная детская клиническая больница не имеет собственного помещения для размещения детского инфекционного отделения. В последнее время она арендовала его в районной больнице. Это приводило к возникновению недоразумений при размещении больных и определенным неудобствам для маленьких пациентов. Именно в связи с этим Житомирская ОГА инициировала включение проекта создания нового детского инфекционного отделения в Программу "Большое строительство". Такое решение имеет ряд преимуществ, прежде всего потому, что это помещение соответствует всем требованиям санитарных норм, предъявляемых к инфекционным отделениям", - сказал Бунечко.


Реализация проекта позволит создать новое современное детское инфекционное отделение, обеспечить его новым оборудованием, лечебной и диагностической аппаратурой, создать безопасные условия для лечения инфекционных больных.



В существующем двухэтажном здании будут выполнены перепланировки для размещения двух отделений:
 
  • отделение острых кишечных инфекций (1-й этаж)
  • воздушно-капельных инфекций (2-этаж).

Проектом предусматривается весь комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности здания (утепление фасадов, подвалов, чердаков, замена кровли, оконных и дверных блоков). Также будут обновлены все инженерные сети, оборудование и сантехника.

В плане благоустройства предусматривается специальная площадка для дезинфекции транспортных средств приемного отделения, а также площадка для кислородного пункта.

Общая сметная стоимость проекта - 48 миллионов гривен. В планах завершить реконструкцию за 2 года. Финансирование будет осуществляться из Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.









Тэги: дети, лечение, больница, инфекционное отделение
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:46:25, Вчера [Материал]

В марте зафиксировано 1648 вновь выявленных больных туберкулёзом. Скажите пожалуста где вы лечите больных туберкулёзом?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:45:04, Вчера [Материал]

яркий идиотизм для распила бабла
нормальные люди такие объекты строят с нуля.
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