Арсен Аваков приедет в Житомир презентовать проект «Полицейский офицер громады»

В Житомир в ближайшие дни должен приехать министр внутренних дел Украины Арсен Аваков для презентации проекта "Полицейский офицер громады".
Об этом сегодня во время годового отчета
заявил городской голова Сергей Сухомлин.
"В ближайшие дни мы ожидаем приезда нашего министра внутренних дел Арсена Авакова с презентацией проекта в Житомире "Полицейский офицер громады". Это первый областной город, который редставляет этот проект, все готово. Была "красная" зона, поэтому мы не представили этот проект", – сказал Сухомлин.
Он добавил, что в рамках проекта
10 дополнительных патрульных машин будут патрулировать и помогать Нацполиции обеспечивать охрану правопорядка в Житомире.
Напомним, Нацполиция обеспечивает ПОГ зарплатой, оружием, спецсредствами, планшетами, бодикамерамы и др, осуществляет контроль и мониторинг за работой ПОГ. Житомирская городская ОТГ осуществляет материально-техническое обеспечение ПОГ автомобилями, помещением, его ремонтом, мебелью и оргтехникой.