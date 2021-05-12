Арсен Аваков приедет в Житомир презентовать проект «Полицейский офицер громады»

"В ближайшие дни мы ожидаем приезда нашего министра внутренних дел Арсена Авакова с презентацией проекта в Житомире "Полицейский офицер громады". Это первый областной город, который редставляет этот проект, все готово. Была "красная" зона, поэтому мы не представили этот проект", – сказал Сухомлин.