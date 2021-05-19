«Дали мне в нос. Я потерял сознание»: в столице полицейские жестоко избили житомирянина Митю Бугайчука

В Киеве ночью 19 мая на улице Кирилловской правоохранители избили и несколько часов держали в наручниках художника из Житомира Митю Бугайчука.
Это произошло из-за пакета с якобы наркотическим веществом, хотя пострадавший говорит, что пакет не его, информирует Громадське
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Задержание транслировали
в Facebook. Об обстоятельствах происшествия рассказал адвокат художника Всеволод Игнатенко.
По словам адвоката, Дмитрий Бугайчук встретился со своим другом на улице Кирилловской. Когда они уже расходились, подъехал батальон спецназначения и художника попросили подойти к автомобилю. После вопроса, зачем это делать, Бугайчука ударили в лицо и продолжали бить, говорит адвокат.
Мужчина опубликовал следы от побоев в Facebook
, а также написал, что потерял сознание после избиения.
«Коротко объясню. Неизвестный чувак подошел ко мне и попросил подойти к полицейской машине. На вопрос с какой радости, сразу дал мне в нос. Я потерял сознание. Далее они меня долго возили по асфальту», — написал Митя Бугайчук.
Кроме того, мужчину несколько часов держали в наручниках. Впоследствии приехала следственно-оперативная группа, которая составила протокол об осмотре места происшествия, и медики.
«Обнаружены разбитый телефон, лужа крови... Также изъяли непонятный пакет, в котором якобы наркотические вещества»
, — сказал Всеволод Игнатенко. Он добавляет, что художник отрицает, что это его пакет.
По словам адвоката, правоохранители, задержавшие и избили Бугайчука, не оформили протокол о задержании, а протокол об осмотре места составили уже тогда, когда приехал защитник.
После этого художник вместе с адвокатом отправились в отделение полиции, где рассказали об обстоятельствах происшествия. У художника взяли отпечатки пальцев, а пакет с якобы наркотиками должны отправить на экспертизу.
Как в полиции отреагировали на применение насилия при задержании — по словам адвоката, следователь из оперативной группы сказал, что когда они приехали, то ничего не видели.
«Сейчас мой клиент, насколько я знаю, отдыхает дома, поскольку из полицейского участка нас отпустили в полпятого»
, — отметил Игнатенко.
Защитник Бугайчука рассказал, что дальнейшие действия должен обсудить с клиентом. Однако они уже планируют подавать заявление в Госбюро расследований о превышении служебных полномочий спецназовцами, а также снять побои.
В связи с избиением активисты 21 мая устраивают акцию
возле Подольского управления полиции с требованием увольнения начальника отдела.