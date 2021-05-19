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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 19 » 13:25:28

«Дали мне в нос. Я потерял сознание»: в столице полицейские жестоко избили житомирянина Митю Бугайчука

Сегодня, 13:25:28 1311 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Дали мне в нос. Я потерял сознание»: в столице полицейские жестоко избили житомирянина Митю Бугайчука

 В Киеве ночью 19 мая на улице Кирилловской правоохранители избили и несколько часов держали в наручниках художника из Житомира Митю Бугайчука. 

Это произошло из-за пакета с якобы наркотическим веществом, хотя пострадавший говорит, что пакет не его, информирует Громадське.

Задержание транслировали в Facebook. Об обстоятельствах происшествия рассказал адвокат художника Всеволод Игнатенко.

По словам адвоката, Дмитрий Бугайчук встретился со своим другом на улице Кирилловской. Когда они уже расходились, подъехал батальон спецназначения и художника попросили подойти к автомобилю. После вопроса, зачем это делать, Бугайчука ударили в лицо и продолжали бить, говорит адвокат.

Мужчина опубликовал следы от побоев в Facebook, а также написал, что потерял сознание после избиения.
 

«Коротко объясню. Неизвестный чувак подошел ко мне и попросил подойти к полицейской машине. На вопрос с какой радости, сразу дал мне в нос. Я потерял сознание. Далее они меня долго возили по асфальту», — написал Митя Бугайчук.




Кроме того, мужчину несколько часов держали в наручниках. Впоследствии приехала следственно-оперативная группа, которая составила протокол об осмотре места происшествия, и медики.

«Обнаружены разбитый телефон, лужа крови... Также изъяли непонятный пакет, в котором якобы наркотические вещества», — сказал Всеволод Игнатенко. Он добавляет, что художник отрицает, что это его пакет.

По словам адвоката, правоохранители, задержавшие и избили Бугайчука, не оформили протокол о задержании, а протокол об осмотре места составили уже тогда, когда приехал защитник.

После этого художник вместе с адвокатом отправились в отделение полиции, где рассказали об обстоятельствах происшествия. У художника взяли отпечатки пальцев, а пакет с якобы наркотиками должны отправить на экспертизу.

Как в полиции отреагировали на применение насилия при задержании — по словам адвоката, следователь из оперативной группы сказал, что когда они приехали, то ничего не видели.

«Сейчас мой клиент, насколько я знаю, отдыхает дома, поскольку из полицейского участка нас отпустили в полпятого», — отметил Игнатенко.

Защитник Бугайчука рассказал, что дальнейшие действия должен обсудить с клиентом. Однако они уже планируют подавать заявление в Госбюро расследований о превышении служебных полномочий спецназовцами, а также снять побои.

В связи с избиением активисты 21 мая устраивают акцию возле Подольского управления полиции с требованием увольнения начальника отдела.

Тэги: художник, Киев, избиение, полиция
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 13:56:02, Сегодня [Материал]

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