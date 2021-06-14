В Житомирской области пьяный водитель набросился с кулаками на полицейского

"Около 2:00 инспекторы сектора реагирования патрульной полиции, охранявших правопорядок на улицах г. Малина, остановили для проверки автомобиль Ford Mondeo, водитель которого, нарушив Правила дорожного движения, следовал по улице с включенным дальним светом фар. За рулем легковушки находился 29-летний житель г. Киева. Во время общения полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующее тестирование. Впрочем тот отреагировал агрессивно, начал ругаться и неожиданно ударил полицейского", - говорится в сообщении.