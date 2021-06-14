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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 14 » 14:18:23

В Житомирской области пьяный водитель набросился с кулаками на полицейского

Сегодня, 14:18:23 522 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пьяный водитель набросился с кулаками на полицейского

 В Житомирской области нетрезвый водитель легковушки агрессивно отреагировал на предложение полицейского пройти освидетельствование на употреблению спиртного и ударил правоохранителя. События разворачивались ночью 13 июня в городе Малин.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Около 2:00 инспекторы сектора реагирования патрульной полиции, охранявших правопорядок на улицах г. Малина, остановили для проверки автомобиль Ford Mondeo, водитель которого, нарушив Правила дорожного движения, следовал по улице с включенным дальним светом фар. За рулем легковушки находился 29-летний житель г. Киева. Во время общения полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующее тестирование. Впрочем тот отреагировал агрессивно, начал ругаться и неожиданно ударил полицейского", - говорится в сообщении.


Правоохранителя и водителя доставили в больницу. У 39-летнего полицейского медики диагностировали травму лица. По результатам заключения врача, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения (1,55 промилле).

Мужчину задержали, следователи объявили ему подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

По действующему законодательству умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

"Также за нарушение Правил дорожного движения в отношении водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством ...) и ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП", - добавили правоохранители.

Ранее в Житомире 18-летний парень в полицейском участке избил патрульного.
Тэги: Житомирщина, водитель, полиция
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 16:28:01, Сегодня [Материал]

Не удивлюсь, что даже и синяка нету, зато "травма лица" сразу нарисовали. Дальше интереснее: за такое алко быдлу грозит до 5 лет. Когда мусора избили горожанина, что тому часть кишечника пришлось вырезать - никто никого не наказал. Правосудие во всей красе.
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