Новый тренд из TikTok добрался до Житомира: дети воруют колпачки с колес автомобилей

В Житомире и городах области набирает популярность новый тренд у малолетних тиктокеров. Подростки воруют колпачки с нипелей колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети TikTok.
Челлендж начался в самом начале лета и пришел к нам из российского сегмента TikTok. Тысячи подростков выкладывают видео, как они снимают колпачки с ниппелей у автомобилей.
В первую очередь воришек интересуют яркие и редкие экземпляры, либо брендированные. Собранными колпачками не только хвастаются в видео, ими меняются и даже торгуют. По информации из соцсетей, колпачки также продают на СТО и шиномонтажах.
В соцсетях стартовало встречное движение – некоторые пользователи публикуют рекомендации по замене красивых колпаков на серые и незаметные.
Владельцы авто призывают родителей лучше следить за собственными детьми, а также провести с ними воспитательные беседы.
Кстати, за такой челлендж, в соответствии со ст. 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях, участникам грозит штраф. За хищение колпачков с нескольких авто можно схлопотать штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (170–510 грн) или исправительные работы до одного месяца.