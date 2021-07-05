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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 5 » 09:51:46

Новый тренд из TikTok добрался до Житомира: дети воруют колпачки с колес автомобилей

Вчера, 09:51:46 7936 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый тренд из TikTok добрался до Житомира: дети воруют колпачки с колес автомобилей

 В Житомире и городах области набирает популярность новый тренд у малолетних тиктокеров. Подростки воруют колпачки с нипелей колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети TikTok.

Челлендж начался в самом начале лета и пришел к нам из российского сегмента TikTok. Тысячи подростков выкладывают видео, как они снимают колпачки с ниппелей у автомобилей. 



В первую очередь воришек интересуют яркие и редкие экземпляры, либо брендированные. Собранными колпачками не только хвастаются в видео, ими меняются и даже торгуют. По информации из соцсетей, колпачки также продают на СТО и шиномонтажах.



В соцсетях стартовало встречное движение – некоторые пользователи публикуют рекомендации по замене красивых колпаков на серые и незаметные.



Владельцы авто призывают родителей лучше следить за собственными детьми, а также провести с ними воспитательные беседы.

Кстати, за такой челлендж, в соответствии со ст. 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях, участникам грозит штраф. За хищение колпачков с нескольких авто можно схлопотать штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (170–510 грн) или исправительные работы до одного месяца.

Тэги: TikTok, колпачки, челлендж, тренд, Житомир
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Комментариев: 3
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:13:52, Вчера [Материал]

А Тікток-челендж надзюрити у штани перед дзеркалом до нас ще не дістався?
bender123
2 vasya (bender123)   • 12:09:35, Вчера [Материал]

нужен новый тикток тренд.. поймал дебилоида за воровством колпачков, отпи%здил его выложил в тикток.
briz
3 aleks (briz)   • 13:20:59, Вчера [Материал]

зачем Вы так,- онижедети...
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