В Житомире поймали тиктокеров, которые скручивают колпачки с колес авто

Полицейские разоблачили в Житомире трех подростков, которые приняли участие в TikTok-челлендже и украли колпачки с колес автомобиля. Теперь за их действия будут отвечать родители.
Как сообщили в полиции
, в течение нескольких недель в социальных сетях появляются гневные сообщения от житомирян-автовладельцев, которые рассказывают о пропаже колпачков с колес транспортных средств.
На днях один из жителей многоэтажки заметил, как дети снимают колпачки с колес и сделал видеозапись. Благодаря этому и свидетельству очевидцев ювенальные инспекторы Житомирского РУП установили личности ребят. Это трое школьников в возрасте от 10 до 11 лет, которые проживают неподалеку.
"С семьями парней работали ювенальные инспекторы. Учитывая возраст парней, ответственность за их действия будут нести родители. Полицейские составили в отношении них административные материалы и направили их в суд для принятия решения", - отметили правоохранители.
В соответствии со ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей наказываются штрафом от 850 до 1700 гривен.
Напомним, в Житомире и городах области набрал популярность новый тренд у малолетних тиктокеров
. Подростки воруют колпачки с нипелей колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети TikTok.