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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 16 » 11:27:11

В Житомире поймали тиктокеров, которые скручивают колпачки с колес авто

Сегодня, 11:27:11 882 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире поймали тиктокеров, которые скручивают колпачки с колес авто

 Полицейские разоблачили в Житомире трех подростков, которые приняли участие в TikTok-челлендже и украли колпачки с колес автомобиля. Теперь за их действия будут отвечать родители.

Как сообщили в полиции, в течение нескольких недель в социальных сетях появляются гневные сообщения от житомирян-автовладельцев, которые рассказывают о пропаже колпачков с колес транспортных средств.

На днях один из жителей многоэтажки заметил, как дети снимают колпачки с колес и сделал видеозапись. Благодаря этому и свидетельству очевидцев ювенальные инспекторы Житомирского РУП установили личности ребят. Это трое школьников в возрасте от 10 до 11 лет, которые проживают неподалеку.
 

"С семьями парней работали ювенальные инспекторы. Учитывая возраст парней, ответственность за их действия будут нести родители. Полицейские составили в отношении них административные материалы и направили их в суд для принятия решения", - отметили правоохранители.


В соответствии со ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей наказываются штрафом от 850 до 1700 гривен.

Напомним, в Житомире и городах области набрал популярность новый тренд у малолетних тиктокеров. Подростки воруют колпачки с нипелей колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети TikTok.
Тэги: кража, TikTok, Житомир, школьники
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