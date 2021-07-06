ФК «Полесье» улетел на сборы в Турцию: главный тренер рассказал о подготовке к сезону. ВИДЕО

"Мы очень плодотворно поработали в Житомире, в двухразовом режиме. В это же время к нам подъезжали ребята, которых мы ждали. Получилось немного скомкано, но тем не менее сделали большой объем работы. Очень приятно, что ребята помимо того, что умеют терпеть, они обучаемы. То, что мы предлагаем, они схватывают. На сегодняшний день где-то получается, где-то нет, но они стараются выполнять то, что мы от них требуем", – сказал главный тренер "Полесья".