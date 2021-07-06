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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 6 » 10:36:40

ФК «Полесье» улетел на сборы в Турцию: главный тренер рассказал о подготовке к сезону. ВИДЕО

Вчера, 10:36:10 685 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» улетел на сборы в Турцию: главный тренер рассказал о подготовке к сезону. ВИДЕО

 Житомирский ФК "Полесье" начал двухнедельный цикл тренировок. Команда сейчас находится в Турции, где планирует провести несколько спаррингов.

На официальном Youtube-канале клуба главный тренер "желто-зеленых" Юрий Калитвинцев рассказал, как футболисты поработали в Житомире перед поездкой за границу и как пройдет сбор в Турции.
 

"Мы очень плодотворно поработали в Житомире, в двухразовом режиме. В это же время к нам подъезжали ребята, которых мы ждали. Получилось немного скомкано, но тем не менее сделали большой объем работы. Очень приятно, что ребята помимо того, что умеют терпеть, они обучаемы. То, что мы предлагаем, они схватывают. На сегодняшний день где-то получается, где-то нет, но они стараются выполнять то, что мы от них требуем", – сказал главный тренер "Полесья".


По его словам, команда на сборах в Турции будет набирать форму через матчи. Всего запланировано 4 спарринга. 

Фото: ФК "Полісся"
 

"Этот сбор будет более футбольным. У нас запланированы 4 игры. Вы знаете, сколько не тренируйся, игра – это самый лучший тест. Мы их тестировать не будем, мы знаем, что они умеют, но их готовность проверим в боевых условиях. Команды будут довольно таки хорошие", – отметил Юрий Калитвинцев.


Он добавил, что цель команды – подготовиться к новому чемпионату, который стартует 25 июля.
 

Предыстория


В житомирском ФК «Полесье» в летнее межсезонье происходит перестройка. Клуб уже покинула большая группа игроков.

Новым главным тренером «желто-зеленых» стал известный украинский тренер и в прошлом игрок сборной Украины Юрий Калитвинцев. В тренерский штаб вошел Геннадий Литовченко.

С «Полесьем» подписали контракт сразу 6 опытных игроков.

 
Тэги: футбол, сборы, ФК Полесье
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Комментариев: 1
kolia-68
1 kolia-608 (kolia-68)   • 19:06:44, Вчера [Материал]

Если отдыхают за свои, что б все на пользу, если (осваивают бюджетные, разогнать к чертовой матер....)
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