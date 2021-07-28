В Житомире отремонтируют музей космонавтики: объявлен тендер почти на 26 млн грн

Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на капитальный ремонт музея космонавтики.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 25,9 млн грн.
По условиям тендерной документации, провести ремонт подрядчик должен до конца 2021 года.
В техническом задании указано, что победитель торгов должен провести замену окон и дверей, демонтаж металлоконструкций пристройки, утеплить помещение, заменить сети, кровлю, отопление, обустроить крыльцо, установить ограждение, освещение, провести на прилегающей территории благоустройство и озеленение.
Тендерные предложения принимаются до 5 августа, аукцион запланирован на 6 августа 2021 года.
Напомним, в сентябре 2020 года Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального
. Ранее Зеленский пригласил Илона Маска
в Житомирский музей космонавтики.