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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 28 » 13:08:38

В Житомире отремонтируют музей космонавтики: объявлен тендер почти на 26 млн грн

Сегодня, 13:08:38 325 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире отремонтируют музей космонавтики: объявлен тендер почти на 26 млн грн

 Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на капитальный ремонт музея космонавтики.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 25,9 млн грн.

По условиям тендерной документации, провести ремонт подрядчик должен до конца 2021 года.



В техническом задании указано, что победитель торгов должен провести замену окон и дверей, демонтаж металлоконструкций пристройки, утеплить помещение, заменить сети, кровлю, отопление, обустроить крыльцо, установить ограждение, освещение, провести на прилегающей территории благоустройство и озеленение.

Тендерные предложения принимаются до 5 августа, аукцион запланирован на 6 августа 2021 года.

Напомним, в сентябре 2020 года Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального. Ранее Зеленский пригласил Илона Маска в Житомирский музей космонавтики.
Тэги: музей космонавтики, Ремонт, тендер
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Комментариев: 3
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 13:32:47, Сегодня [Материал]

А говорите денег нет=)
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 13:53:09, Сегодня [Материал]

Просто немає слів((((
26 000 000 грн -за такі гроші можна побудувати новий музей

як бісять ці розпили і відкати

дякую тупим житомирянам що проголосували за найкращого мера
zt-gregori
3 Григорій (zt-gregori)   • 14:19:53, Сегодня [Материал]

музей обласний. дякуйте ОДА та облраді.
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