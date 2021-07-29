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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июль » 29 » 10:24:57

На сессии Житомирского облсовета рассмотрят 49 вопросов: прямая трансляция

Сегодня, 10:24:57 355 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На сессии Житомирского облсовета рассмотрят 49 вопросов: прямая трансляция

 29 июля в Житомире начала свою работу очередная сессия областного совета восьмого созыва. В зале зарегистрировано 59 депутатов.

На рассмотрение депутатского корпуса вносятся вопросы коммунальной собственности, утверждение ряда областных программ и внесение изменений в действующие, депутатские обращения и планы областного совета на II полугодие 2021 года.

Всего депутаты должны рассмотреть 49 вопросов повестки дня.

В начале сессионного заседания председатель областного совета Владимир Федоренко и первый заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Остапченко вручили награды.

Заседание сессии транслируется в прямом эфире на YouTube-канале Житомирского областного совета.
 
Тэги: прямая трансляция, областной совет
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