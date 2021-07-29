На сессии Житомирского облсовета рассмотрят 49 вопросов: прямая трансляция

29 июля в Житомире начала свою работу очередная сессия областного совета восьмого созыва. В зале зарегистрировано 59 депутатов.
На рассмотрение депутатского корпуса вносятся вопросы коммунальной собственности, утверждение ряда областных программ и внесение изменений в действующие, депутатские обращения и планы областного совета на II полугодие 2021 года.
Всего депутаты должны рассмотреть 49 вопросов повестки дня.
В начале сессионного заседания председатель областного совета Владимир Федоренко и первый заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Остапченко вручили награды.
Заседание сессии транслируется в прямом эфире на YouTube-канале Житомирского областного совета.