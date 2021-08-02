В житомирском Гидропарке нет велопарковок: велосипедисты жалуются, а власти разводят руками

Гидропарк - главная рекреационная зона Житомира летом. Ежедневно тысячи житомирян там отдыхают и занимаются спортом, в частности бегают и катаются на велосипедах.
Однако, на территории парка нет специальных парковок для двухколесного транспорта. Поэтому житомиряне вынуждены тянуть велосипеды на пляж или крепить к металлическим конструкциям и деревьям.
Общественная организация "Ассоциация велосипедистов Житомира
" обратилась в городской совет с требованием установить в Гидропарке велопарковки. Обращение приняли во внимание и заявили, что парковки появятся только после реконструкции.
"Мы (велосипедисты) также являемся налогоплательщиками в городской бюджет и нам нужны велопарковки"
"Получили ответ, что установят при реконструкции (точной даты которой нет, но на комиссии отмечали, что это не в приоритете, поскольку нет средств, ну, как всегда). А между тем и взрослые, и маленькие житомиряне крепят свой двухколесный транспорт куда только видят и где могут. Будем обращаться дальше, поскольку велопарковки требовались еще ннадцять лет назад, на вчера ... СЕЙЧАС. А еще есть необходимость в велопарковках с обустройством рядом камер видеонаблюдения", - отмечают в АВЖ.
, - добавили велоактивисты.
Напомним, в июне 2021 года была представлена концепция реконструкции Гидропарка
стоимостью 70 млн гривен.