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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 2 » 11:56:40

В житомирском Гидропарке нет велопарковок: велосипедисты жалуются, а власти разводят руками

Вчера, 11:56:40 883 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском Гидропарке нет велопарковок: велосипедисты жалуются, а власти разводят руками

 Гидропарк - главная рекреационная зона Житомира летом. Ежедневно тысячи житомирян там отдыхают и занимаются спортом, в частности бегают и катаются на велосипедах.

Однако, на территории парка нет специальных парковок для двухколесного транспорта. Поэтому житомиряне вынуждены тянуть велосипеды на пляж или крепить к металлическим конструкциям и деревьям.

Общественная организация "Ассоциация велосипедистов Житомира" обратилась в городской совет с требованием установить в Гидропарке велопарковки. Обращение приняли во внимание и заявили, что парковки появятся только после реконструкции.
 

"Получили ответ, что установят при реконструкции (точной даты которой нет, но на комиссии отмечали, что это не в приоритете, поскольку нет средств, ну, как всегда). А между тем и взрослые, и маленькие житомиряне крепят свой двухколесный транспорт куда только видят и где могут. Будем обращаться дальше, поскольку велопарковки требовались еще ннадцять лет назад, на вчера ... СЕЙЧАС. А еще есть необходимость в велопарковках с обустройством рядом камер видеонаблюдения", - отмечают в АВЖ.


"Мы (велосипедисты) также являемся налогоплательщиками в городской бюджет и нам нужны велопарковки", - добавили велоактивисты.

Напомним, в июне 2021 года была представлена концепция реконструкции Гидропарка стоимостью 70 млн гривен.






 
Тэги: велопарковка, Житомир, велосипед, Гидропарк
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:15:02, Вчера [Материал]

поддерживаю
стоимость парковки предлагаю 20грн/час
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 18:12:43, Вчера [Материал]

Зато на флагшток за десяток лямов деньги нашлись.
Гидропарк - чудесный пример как покращення остаются в мечтах или на бумагах.
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