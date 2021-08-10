День будівельника відсвяткували у Гранітному на Житомирщині

Вихідними, поблизу селища Гранітного у Малинській громаді, відзначили День будівельника. Ініціював святкування гендиректор компанії Юнігран, депутат Житомирської обласної ради, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергій Диняк.
«Радий, бо поряд зі мною є команда однодумців, абсолютно професійний та згуртований колектив, з яким можливо втілити будь-які найграндіозніші плани. А залишатися флагманом будівельної галузі нам допомагає і держава, яка запровадила багато великих проєктів по будівництву, дала нам можливість взяти в них участь, шанс заявити про себе як про виробника найякіснішої щебеневої продукції і змогу розвиватися й надалі», — зазначив Сергій Диняк.
Також на святі були присутні народні депутати України Андрій Пузійчук та Тетяна Грищенко, перший заступник голови Житомирської обласної ради Олег Дзюбенко, заступник Житомирської ОДА Юрій Оханський, Малинський міський голова Олександр Ситайло, голова Коростенської РДА Юрій Тарасюк, ректор університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов.
На святковому концерті гостей розважали народні ансамблі та зірки української сцени: Павло Зібров, «Славія», гурт «Persona NON Grata» та рок-гурт «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ». Також розігрували цінні призи, а для діток працювали атракціони та конкурси.
Найголовнішим же подарунком до свята стало урочисте відкриття міні-футбольного поля зі штучним покриттям, яке жителі Гранітного отримали від компанії Юнігран. Сергій Диняк, як щирий футбольний вболівальник, який виріс і жив у Гранітному, привітав спортсменів.
«Я і мої однолітки в дитинстві і мріяти не могли про такий стадіон. Сьогодні, на щастя, компанія Юнігран має змогу, а головне — бажання, зробити дітей щасливішими, виконати їхню мрію», — додав депутат.
Право розрізати стрічку на честь відкриття футбольного міні поля надали народним депутатам України, міському голові та власне господарю свята — генеральному директору компанії Юнігран. А от перший почесний гол забив гість
— перший заступник голови Житомирської обласної ради Олег Дзюбенко.
Гості свята отримали позитивні емоції та приємні враження від цьогорічного святкування Дня будівельника України.
Пресслужба політичної партії "Наш край"