День будівельника відсвяткували у Гранітному на Житомирщині

«Радий, бо поряд зі мною є команда однодумців, абсолютно професійний та згуртований колектив, з яким можливо втілити будь-які найграндіозніші плани. А залишатися флагманом будівельної галузі нам допомагає і держава, яка запровадила багато великих проєктів по будівництву, дала нам можливість взяти в них участь, шанс заявити про себе як про виробника найякіснішої щебеневої продукції і змогу розвиватися й надалі», — зазначив Сергій Диняк.