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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 13 » 13:29:36

ФК «Полесье» сегодня на центральном стадионе Житомира примет «Агробизнес»

Вчера, 13:29:36 639 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» сегодня на центральном стадионе Житомира примет «Агробизнес»

 Сегодня в Житомире футбольный клуб "Полесье" сыграет очередной матч в рамках Первой лиги. Соперник житомирян - ФК "Агробизнес" из города Волочиск.

В прошлом сезоне "Полесье" дважды уступило "Агробизнесу": 1:3 в Житомире и 3:2 гостях.

После трех туров житомиряне имеют в активе 3 очка и занимают 11 место в турнирной таблице.

Матч начнется в 17:30 на центральном стадионе Житомира.



Билеты еще есть в продаже. Стоимость от 50 до 100 грн. Их можно приобрести онлайн по ссылке или в кассе на ул. Театральная, 8.

Для болельщиков, которые не смогут попасть на стадион, на Youtube проведут прямую трансляцию матча.
 
Тэги: Житомир, ФК Полесье, футбол
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