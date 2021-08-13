ФК «Полесье» сегодня на центральном стадионе Житомира примет «Агробизнес»

Сегодня в Житомире футбольный клуб "Полесье" сыграет очередной матч в рамках Первой лиги. Соперник житомирян - ФК "Агробизнес" из города Волочиск.
В прошлом сезоне "Полесье" дважды уступило "Агробизнесу": 1:3 в Житомире и 3:2 гостях.
После трех туров житомиряне имеют в активе 3 очка и занимают 11 место в турнирной таблице.
Матч начнется в 17:30 на центральном стадионе Житомира.
Билеты еще есть в продаже. Стоимость от 50 до 100 грн. Их можно приобрести онлайн по ссылке
или в кассе на ул. Театральная, 8.
Для болельщиков, которые не смогут попасть на стадион, на Youtube
проведут прямую трансляцию матча.