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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 17 » 09:51:54

Подробности наезда на собаку в Житомире: водителя нашли, с животным все в порядке

Сегодня, 09:51:54 1474 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подробности наезда на собаку в Житомире: водителя нашли, с животным все в порядке

 Полиция разыскала и опросила житомирянина, который в одном из районов города наехал на собаку. Мужчина уверяет, что это произошло случайно и оплатил лечение животного. Об этом 17 августа сообщила полиция Житомирской области.
 

"Водитель автомобиля установлен и опрошен. Это житомирянин, который проживает в этом же микрорайоне, 1971 года рождения. Никакого отношения к полиции он не имеет", - информирует полиция.


По словам мужчины, он не заметил собаку, которая лежала и не имел умысла ее травмировать. После наезда остановился, чтобы посмотреть, что случилось, а когда собака побежала, то решил, что с ней все в порядке.
 

"На следующий день приехал в ветеринарную клинику чтобы убедиться, что все так и есть. Оплатил осмотр и оказание необходимой помощи собаке", - добавили правоохранители.


Действия мужчины квалифицировали по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспортных средств или иного имущества). Наказывается штрафом в размере 850 грн.

Также стало известно, что пес не получил серьезных травм. Его вернули во двор на улице Кибальчича, где произошел наезд.
Тэги: наезд, Житомир, собака
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