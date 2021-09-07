Житомирская область получила новую партию вакцины Pfizer

На базу специального медицинского снабжения Житомирского областного совета поступила новая партия вакцины Pfizer. Речь идет о более 12000 доз препарата и необходимого растворителя для разведения.
Как сообщает ОГА
, полученная вакцина предназначена для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы из предыдущих этапов.
Также этой партией планируют прививать людей, которые получили первую дозу вакцины.
Для полноценной иммунизации нужно получить две дозы вакцины. Согласно инструкции интервал между введением первой и второй дозы вакцин составляет 21 день. Эффективность вакцины составляет 95%.
Вакцинация на Житомирщине
По информации Департамента здравоохранения Житомирской ОГА, за прошедшие сутки, 6 сентября, в Житомирской области привит 4701 человек, из которых первую дозу получили 1474, полностью иммунизированы 3227 человек.
С начала прививочной кампании от COVID-19 в Житомирской области вакцинировано 321 126 человек, из которых первую дозу получили 185 337 человек, полностью иммунизированы 135 789 человек.