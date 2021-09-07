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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 7 » 16:33:32

Житомирская область получила новую партию вакцины Pfizer

Сегодня, 16:33:32 528 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область получила новую партию вакцины Pfizer

 На базу специального медицинского снабжения Житомирского областного совета поступила новая партия вакцины Pfizer. Речь идет о более 12000 доз препарата и необходимого растворителя для разведения.

Как сообщает ОГА, полученная вакцина предназначена для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы из предыдущих этапов.

Также этой партией планируют прививать людей, которые получили первую дозу вакцины.

Для полноценной иммунизации нужно получить две дозы вакцины. Согласно инструкции интервал между введением первой и второй дозы вакцин составляет 21 день. Эффективность вакцины составляет 95%.
 

Вакцинация на Житомирщине


По информации Департамента здравоохранения Житомирской ОГА, за прошедшие сутки, 6 сентября, в Житомирской области привит 4701 человек, из которых первую дозу получили 1474, полностью иммунизированы 3227 человек.

С начала прививочной кампании от COVID-19 в Житомирской области вакцинировано 321 126 человек, из которых первую дозу получили 185 337 человек, полностью иммунизированы 135 789 человек.
Тэги: Житомир, Pfizer, вакцинация
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1 Life is life (Pound)   • 20:18:44, Сегодня [Материал]

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