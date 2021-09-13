Депутат від «Нашого краю» організував Всеукраїнський юнацький турнір з футболу

У Романові Житомирської області відбувся Всеукраїнський юнацький турнір з футболу. Захід став можливим за сприяння депутата Житомирської обласної ради від політичної партії "Наш край" Ігоря Ходака.
Турнір щорічний, відбувається у Романові вже вчетверте у День фізичної культури та спорту. Цьогоріч участь у турнірі взяли шість команд: з Києва, Житомира, Романова, Баранівки та дві команди з Бердичева 2010- 2011 року народження.
Гра була видовищною та цікавою. Переможцями стали футболісти Бердичівської ДЮСША 2010 року народження. Друге місце теж взяли бердичівляни (2011 р.н.), бронзові призери - ФК " Сталь", місто Київ.
Постійний спонсор турніру Ігор Ходак підтримує футбол на Романівщині та є постійним меценатом. Сьогодні всім командам-учасницям Ігор Євгенович подарував набори професійних м’ячів для футболу.
Голова Житомирської обласної асоціації футболу Руслан Павлюк вручив Ігорю Ходаку подяку за підтримку турніру.