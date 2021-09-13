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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Сентябрь » 13 » 16:49:31

Депутат від «Нашого краю» організував Всеукраїнський юнацький турнір з футболу   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 16:49:31 96 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат від «Нашого краю» організував Всеукраїнський юнацький турнір з футболу

 У Романові Житомирської області відбувся Всеукраїнський юнацький турнір з футболу. Захід став можливим за сприяння депутата Житомирської обласної ради від політичної партії "Наш край" Ігоря Ходака.
 
Турнір щорічний, відбувається у Романові вже вчетверте у День фізичної культури та спорту. Цьогоріч участь у турнірі взяли шість команд: з Києва, Житомира, Романова, Баранівки та дві команди з Бердичева 2010- 2011 року народження.

Гра була видовищною та цікавою. Переможцями стали футболісти Бердичівської ДЮСША 2010 року народження. Друге місце теж взяли бердичівляни (2011 р.н.), бронзові призери - ФК " Сталь", місто Київ.

Постійний спонсор турніру Ігор Ходак підтримує футбол на Романівщині та є постійним меценатом. Сьогодні всім командам-учасницям Ігор Євгенович подарував набори професійних м’ячів для футболу.

Голова Житомирської обласної асоціації футболу Руслан Павлюк вручив Ігорю Ходаку подяку за підтримку турніру.
 
Тэги: Наш край
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