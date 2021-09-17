Рыбоохранный патруль собрал на берегах Тетерева два десятка мешков с мусором. ВИДЕО

"Сегодня у нас работали 18 человек, - говорит Игорь Чернилевский, заместитель начальника Житомирского рыбоохранного патруля. - Уже сейчас собрали около десяти мешков мусора и еще продолжаем собирать. Но опять же хочу заметить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. В прошлом году мы убирали в районе бумажной фабрики, то там мусора было больше".