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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 17 » 14:35:06

Рыбоохранный патруль собрал на берегах Тетерева два десятка мешков с мусором. ВИДЕО

Вчера, 14:35:06 553 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рыбоохранный патруль собрал на берегах Тетерева два десятка мешков с мусором. ВИДЕО

 17 сентября в рамках Международного дня чистых берегов Житомирский рыбоохранный патруль провел сбор мусора на берегу реки Тетерев в районе Гидропарка.

На акцию вышли почти все работники патруля. Как результат - более двух десятков мешков с разным мусором, информирует "Суспільне".
 

"Сегодня у нас работали 18 человек, - говорит Игорь Чернилевский, заместитель начальника Житомирского рыбоохранного патруля. - Уже сейчас собрали около десяти мешков мусора и еще продолжаем собирать. Но опять же хочу заметить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. В прошлом году мы убирали в районе бумажной фабрики, то там мусора было больше".


В мешках, которые собрали работники патруля, в основном мусор, который оставляют после себя отдыхающие: пластиковые пакеты, бутылки из-под алкоголя. Кое-где находили и остатки строительного мусора.
 

"Сегодня собирали пустые бутылки, пакеты, упакованные мусором, - говорит Максим Хомик, ведущий государственный инспектор Житомирского рыбоохранного патруля. - Обычно такой мусор оставляют после себя отдыхающие, хотя это можно было бы забрать с собой и выбросить так, как надо. Есть здесь и строительная балия, а так, в основном, мусор после отдыхающих".


Всего работники патруля прошли около километра береговой линии.

Напомним, 18 сентября в Житомире в рамках "World Cleanup Day" состоится уборка городского Гидропарка.
 
Тэги: уборка, мусор, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:20:52, Вчера [Материал]

мусор это конечно хорошо, но что там с рыбой?
платить зарплату рыбоохраны за работу мусорщика - у громады возникают вопросы....
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