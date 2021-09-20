На День Малина депутат від «Нашого краю» організував святковий концерт

У Малині на вихідних відбулися святкування з нагоди 1130-річчя міста. Депутат Житомирської обласної ради, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край», генеральний директор ТОВ «Юнігран» Сергій Диняк організував святковий концерт для малинчан.
На День народження міста малинська громада отримала від компанії «Юнігран» та її генерального директора вечірній концерт за участі відомих естрадних виконавців — Сергія Гуренка, Лєни Дарк та Віталія Козловського.
Також з нагоди свята Сергій Диняк відзначив грамотами за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток громади Олександра Рипіка, директора загальноосвітньої школи №6, Ірину Оксаніч, голову громадської організації «Свічадо» та Ольгу Мойсієнко, фізичного терапевта Малинської міської лікарні.
«День народження — це ще один привід зізнатися у любові рідному місту і подякувати його мешканцям за щоденну працю, звитягу, доброту, щирість, толерантність, небайдужість, бажання змін на краще, створення матеріального й духовного сьогодення та майбутнього. І в ці непрості для нашої держави часи нам так важливо бути єдиною, згуртованою родиною, мати різні думки та погляди, але вміти чути один одного, знаходити компроміси та досягати бажаних цілей на благо рідного міста», - привітав своїх земляків Сергій Диняк.
Товариство «Юнігран» знане, як одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Малинщини, робить великий внесок у соціально-економічний розвиток Малинської об’єднаної територіальної громади, її освітньо-культурне життя.
Пресслужба політичної партії "Наш край"