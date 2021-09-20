На День Малина депутат від «Нашого краю» організував святковий концерт

«День народження — це ще один привід зізнатися у любові рідному місту і подякувати його мешканцям за щоденну працю, звитягу, доброту, щирість, толерантність, небайдужість, бажання змін на краще, створення матеріального й духовного сьогодення та майбутнього. І в ці непрості для нашої держави часи нам так важливо бути єдиною, згуртованою родиною, мати різні думки та погляди, але вміти чути один одного, знаходити компроміси та досягати бажаних цілей на благо рідного міста», - привітав своїх земляків Сергій Диняк.