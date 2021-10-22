Очереди с 8 утра и часы ожидания: в Житомире под центрами вакцинации сотни людей. ВИДЕО

В Житомире образовались огромные очереди из желающих вакцинироваться против коронавируса. Люди занимают места в очередях за несколько часов до начала работы центров вакцинации.
22 октября вблизи городского центра вакцинации, расположенном в ТЦ "ОЛДИ", стояли в очереди около сотни человек, передает "Суспільне".
По словам житомирянки Галины Перепелицы, очереди образуются, потому что люди не ожидали усиления карантинных требований.
"Прежде всего, это зависит от нас самих. Можно было бы таких очередей и не создавать, и раньше каждому из нас вакцинироваться. А мы не хотели, то нельзя было, а то пройдет. А вы видите оно не проходит", - рассказывает женщина.
Общая очередь разделена еще на три: первая очередь - те, кто хочет вакцинироваться "AstraZeneca", вторая - на "CoronaVac" и третья на "Pfizer".
На данный момент в центре работает 5 бригад. Вчера, 21 октября, вакцинировали 1069 человек.
Распорядок работы пункта вакцинации на базе ТЦ «ОЛДИ»:
с понедельника по пятницу: с 10:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
суббота: с 08:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
Временные пункты
Прививки вакциной Pfizer (первая и вторая доза) можно сделать по следующим адресам:
ул. Старочудновская 12/77 (амбулатория №11). Предварительная запись по телефону: (095) 67-19-056.
ул. Покровская, 159 (амбулатория №12). Предварительная запись по телефону 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 12).
Прививки вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза) - по адресу: