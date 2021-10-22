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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 22 » 17:46:03

Очереди с 8 утра и часы ожидания: в Житомире под центрами вакцинации сотни людей. ВИДЕО

Сегодня, 17:46:03 1296 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Очереди с 8 утра и часы ожидания: в Житомире под центрами вакцинации сотни людей. ВИДЕО

 В Житомире образовались огромные очереди из желающих вакцинироваться против коронавируса. Люди занимают места в очередях за несколько часов до начала работы центров вакцинации.

22 октября вблизи городского центра вакцинации, расположенном в ТЦ "ОЛДИ", стояли в очереди около сотни человек, передает "Суспільне".

По словам житомирянки Галины Перепелицы, очереди образуются, потому что люди не ожидали усиления карантинных требований.

"Прежде всего, это зависит от нас самих. Можно было бы таких очередей и не создавать, и раньше каждому из нас вакцинироваться. А мы не хотели, то нельзя было, а то пройдет. А вы видите оно не проходит", - рассказывает женщина.

Общая очередь разделена еще на три: первая очередь - те, кто хочет вакцинироваться "AstraZeneca", вторая - на "CoronaVac" и третья на "Pfizer".

На данный момент в центре работает 5 бригад. Вчера, 21 октября, вакцинировали 1069 человек.
 

Распорядок работы пункта вакцинации на базе ТЦ «ОЛДИ»:

 
  • с понедельника по пятницу: с 10:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • суббота: с 08:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
 

Временные пункты


Прививки вакциной Pfizer (первая и вторая доза) можно сделать по следующим адресам:
 
  • ул. Старочудновская 12/77 (амбулатория №11). Предварительная запись по телефону: (095) 67-19-056.
  • ул. Покровская, 159 (амбулатория №12). Предварительная запись по телефону 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 12).

Прививки вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза) - по адресу:
 
  • площадь Полевая, 2 (амбулатория №4); 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 04).
  • ул. Героев Десантников, 23 (амбулатория №8). 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 08).

Временный пункт вакцинации в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Работает в будни с 10:00 до 16:00. Здесь прививка проводится вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза).

С 23 октября заработает центр вакцинации на базе спортивного зала школы №6 (площадь Короленко, 7).
Тэги: вакцинация, Житомир, Очереди
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:17:44, Сегодня [Материал]

Очередь из желающих вакцинироватся. Вы неправильно трактуете. Вы заставили своими действиями идти и колотся. А ведь производители вакцины чётко указали. что не несут никакой ответственности за вакцину. А если люди начнут болеть то все кто призывал, заставлял , угрожал являются преступниками. Штрафуете работодателей за то что работники не вакцинированы, посетители не вакцинированы..ю
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:20:30, Сегодня [Материал]

Станим возле Мэрии города Житомира и заставим полицию проверить у всех сотрудников которые там находятся и получают зарплату за наши деньги проверить ковидные сертификаты через ДИЮ. Это будет вам пример который поддержат другие регионы и дойдём до верховной Рады и у них проверим.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:24:46, Сегодня [Материал]

Почему в списке профессий на наличие 100% вакцинации нету горсовета,облсовета, водоканала, Держгеокадастра., Судов, прокуратур, сотрудников газконтор, теплокомунэнэрго. налоговой, держпродспожывслужбы. держпраци и прочих чиновников?Будем требовать внести их в обязательном порядке и проконтролируем исполнение. В общественных организациях более 80% привитых. Так что людей мы найдём. И опубликуем результаты наших проверок.
dakar
4 Инспектор Кранник (dakar)   • 21:49:26, Сегодня [Материал]

Когда я вакцинировался летом, очереди не было совсем от слова вообще.
А сейчас: поки грім не гряне – мужик не перехреститься.
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