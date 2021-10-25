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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 25 » 11:13:06

Из-за провала на Большой Бердичевской временно изменили маршруты движения троллейбусов

Вчера, 11:13:33 1651 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за провала на Большой Бердичевской временно изменили маршруты движения троллейбусов

 Провал на улице Большой Бердичевской образовался в результате аварии на канализационном коллекторе диаметром 800 мм. Об этом 25 октября сообщили в КП "Житомирводоканал".

"По адресу перекресток ул. Большая Бердичевская / ул. Гагарина произошла аварийная ситуация на канализационном коллекторе d800, в результате чего возник провал", - информирует коммунальное предприятие.

В связи с проведением ремонтных работ ограничено движение транспорта по ул. Большой Бердичевской (от Жуйко до Гагарина) в направлении центра города.





Из-за частичного перекрытия дороги произошли изменения в движении троллейбусов:
 
  • Троллейбусы №1 сейчас курсируют по кольцевому маршруту: Вокзал - ЦУМ - Большая Бердичевская - Смолянка - Витрука - Вокзал.
  • Троллейбусы №2 курсируют до ул. Космонавтов и обратно.
  • Троллейбусы №4-А - до областной больницы и обратно.
  • Троллейбусы №15-А - до Железнодорожного вокзала и обратно.
  • Маршрут №15 временно не функционирует.

Как сообщал "Журнал Житомира", вечером 24 октября на улице Большой Бердичевской под асфальт провалился рейсовый автобус.

Фото: Суспільне
Тэги: провал, авария, коллектор, Житомир
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