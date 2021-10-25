Из-за провала на Большой Бердичевской временно изменили маршруты движения троллейбусов

Провал на улице Большой Бердичевской образовался в результате аварии на канализационном коллекторе диаметром 800 мм. Об этом 25 октября сообщили в КП "Житомирводоканал".
"По адресу перекресток ул. Большая Бердичевская / ул. Гагарина произошла аварийная ситуация на канализационном коллекторе d800, в результате чего возник провал"
, - информирует коммунальное предприятие
.
В связи с проведением ремонтных работ ограничено движение транспорта по ул. Большой Бердичевской (от Жуйко до Гагарина) в направлении центра города.
Из-за частичного перекрытия дороги произошли изменения в движении троллейбусов:
- Троллейбусы №1 сейчас курсируют по кольцевому маршруту: Вокзал - ЦУМ - Большая Бердичевская - Смолянка - Витрука - Вокзал.
- Троллейбусы №2 курсируют до ул. Космонавтов и обратно.
- Троллейбусы №4-А - до областной больницы и обратно.
- Троллейбусы №15-А - до Железнодорожного вокзала и обратно.
- Маршрут №15 временно не функционирует.
Как сообщал "Журнал Житомира
", вечером 24 октября на улице Большой Бердичевской под асфальт провалился
рейсовый автобус.
Фото: Суспільне