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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 25 » 16:07:14

Больше половины взрослого населения Житомира сделали прививку от COVID-19

Вчера, 16:07:14 1156 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Больше половины взрослого населения Житомира сделали прививку от COVID-19

 По состоянию на 25 октября в Житомире хотя бы одну прививку от COVID-19 сделали 122 тыс. 428 человек, а это - 58% взрослого населения города. Об этом информирует городской совет.

Первую дозу получили 68 тыс. 880 человек - 32% взрослого населения, полную иммунизацию прошли - 53 тыс. 548 человек, или 26% взрослого населения.

Среди госпитализированных пациентов с коронавирусом 8,7% тех, кто вакцинировался.

"С 9 сентября 2021 года начат мониторинг количества вакцинированных среди госпитализированных. За этот период всего из 895 госпитализированных в стационары Больницы №1 и Больницы №2 - 78 чел. вакцинированных I или II дозы (8,7%)", - сообщают в управлении охраны здоровья городского совета.

Напомним, с 26 октября в Житомире начнут действовать усиленные карантинные ограничения для представителей бизнеса. 100% персонала рынков, магазинов, кафе, гостиниц и салонов красоты обязаны иметь сертификаты о вакцинации или негативные тесты. 
 

Распорядок работы пункта вакцинации на базе ТЦ «ОЛДИ» и школе №6:

 
  • с понедельника по пятницу: с 10:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • суббота: с 08:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
 

Временные пункты


Прививки вакциной Pfizer (первая и вторая доза) можно сделать по следующим адресам:
 
  • ул. Старочудновская 12/77 (амбулатория №11). Предварительная запись по телефону: (095) 67-19-056.
  • ул. Покровская, 159 (амбулатория №12). Предварительная запись по телефону 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 12).

Прививки вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза) - по адресу:
 
  • площадь Полевая, 2 (амбулатория №4); 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 04).
  • ул. Героев Десантников, 23 (амбулатория №8). 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 08).

Временный пункт вакцинации в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Работает в будни с 10:00 до 16:00. Здесь прививка проводится вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза).

С 23 октября заработает центр вакцинации на базе спортивного зала школы №6 (площадь Короленко, 7).
Тэги: Житомир, вакцинация
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:36:41, Вчера [Материал]

А что в ягодицу не колят?
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:15:52, Вчера [Материал]

Попроси, пусть тебя в жопу уколят. Я думаю тебе не откажут
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 01:52:29, Сегодня [Материал]

1. 8.7% уколотых госпитализированы - это уже большой процент как для вакцины. Принудительная вакцина, к-рая не защищает от заболевания, обещает не уложить тебя в больничку и реанимацию (условно, но суть понятна). И теперь, люди к-рые болели в легкой форме или бессимптомно, у которых есть антитела (а даже если и нету, заболеют еще раз и точно так же беспроблемно переболеют), вынуждены принудительно колоться и никакой медицины в этом принуждении нет и близко. Просто политическое решение, потому что нужно нагнать статистику уколотых. ВСЕ. Я бы понял если бы вакцина защищала от заболевания, и тогда желающих уколоться даже было бы больше. Но, ни одна вакцина этого не делает. Более того, два года прошло, а новых вакцин, к-рые защищают на 100% от заражения - нет и скорее всего не предвидится. И теперь весь мир должен будет ежегодно колоться этим шмурдяком без ответственности за последствия. Фарм бизнес, ничего личного. Зачем делать лучше, если итак вся планета поставлена раком и колем всех угодных и не угодных. И еще все это покупают за средства налогоплательщиков.

2. Для большей картины нужно подавать статистику уколотых и не уколотых не только в плане госпитализации, а вообще по болеющим. Чтобы каждый мог увидеть, сколько в области официально болеющих уколотых и не уколотых. Вполне возможно, что цифры многим не понравятся.
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