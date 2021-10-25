Больше половины взрослого населения Житомира сделали прививку от COVID-19

По состоянию на 25 октября в Житомире хотя бы одну прививку от COVID-19 сделали 122 тыс. 428 человек, а это - 58% взрослого населения города. Об этом информирует городской совет.
Первую дозу получили 68 тыс. 880 человек - 32% взрослого населения, полную иммунизацию прошли - 53 тыс. 548 человек, или 26% взрослого населения.
Среди госпитализированных пациентов с коронавирусом 8,7% тех, кто вакцинировался.
"С 9 сентября 2021 года начат мониторинг количества вакцинированных среди госпитализированных. За этот период всего из 895 госпитализированных в стационары Больницы №1 и Больницы №2 - 78 чел. вакцинированных I или II дозы (8,7%)", - сообщают в управлении охраны здоровья городского совета.
Напомним, с 26 октября в Житомире начнут действовать усиленные карантинные ограничения
для представителей бизнеса. 100% персонала рынков, магазинов, кафе, гостиниц и салонов красоты обязаны иметь сертификаты о вакцинации или негативные тесты.
Распорядок работы пункта вакцинации на базе ТЦ «ОЛДИ» и школе №6:
- с понедельника по пятницу: с 10:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
- суббота: с 08:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
- воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
Временные пункты
Прививки вакциной Pfizer
(первая и вторая доза) можно сделать по следующим адресам:
Прививки вакциной CoronaVac и AstraZeneca
- ул. Старочудновская 12/77 (амбулатория №11). Предварительная запись по телефону: (095) 67-19-056.
- ул. Покровская, 159 (амбулатория №12). Предварительная запись по телефону 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 12).
(первая и вторая доза) - по адресу:
Временный пункт вакцинации в Эпицентре
- площадь Полевая, 2 (амбулатория №4); 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 04).
- ул. Героев Десантников, 23 (амбулатория №8). 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 08).
(Киевское шоссе, 4/2). Работает в будни с 10:00 до 16:00. Здесь прививка проводится вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза).
С 23 октября заработает центр вакцинации
на базе спортивного зала школы №6 (площадь Короленко, 7).