По-другому не могли: водоканал объяснил, почему нечистоты полились в реку

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" 11 ноября осуществило сброс неочищенных стоков к реку Каменка. Об этом сообщили экологи
. В КП отметили, что нечистоты полились в реку из-за проведения ремонта коллектора.
В прессслужбе "Житомирводоканала" сайту Житомир инфо
объяснили, что во время работ невозможно было избежать сброса.
О попадании загрязняющих веществ в воду коммунальщики сразу сообщили экологам.
"Наши канализационные сети строились еще в прошлом веке. Когда мы проводим подобные работы, вынуждены осуществлять сброс в реку. По-другому сделать технически невозможно. Именно в связи с этими работами на коллекторе, которые проводились вчера, действительно был осуществлен сброс. По-другому мы просто не можем проделать работы на этом участке коллектора"
, - подчеркнули в водоканале.
Напомним, водоканал несколько дней ремонтировал коллектор по улице Фещенко-Чоповского
.