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Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 12 » 17:57:09

По-другому не могли: водоканал объяснил, почему нечистоты полились в реку

Сегодня, 17:57:09 630 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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По-другому не могли: водоканал объяснил, почему нечистоты полились в реку

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" 11 ноября осуществило сброс неочищенных стоков к реку Каменка. Об этом сообщили экологи. В КП отметили, что нечистоты полились в реку из-за проведения ремонта коллектора.

В прессслужбе "Житомирводоканала" сайту Житомир инфо объяснили, что во время работ невозможно было избежать сброса.

О попадании загрязняющих веществ в воду коммунальщики сразу сообщили экологам.

"Наши канализационные сети строились еще в прошлом веке. Когда мы проводим подобные работы, вынуждены осуществлять сброс в реку. По-другому сделать технически невозможно. Именно в связи с этими работами на коллекторе, которые проводились вчера, действительно был осуществлен сброс. По-другому мы просто не можем проделать работы на этом участке коллектора", - подчеркнули в водоканале.

Напомним, водоканал несколько дней ремонтировал коллектор по улице Фещенко-Чоповского.
Тэги: нечистоты, коллектор, водоканал
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:11:32, Сегодня [Материал]

не стоит оправданий
все понимают, что секрет технологии утерян, а техножрецов или казнили, или они сбежали.

надо просто возжечь фимиам и одухотворённее петь псалмы
должно помочь...
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