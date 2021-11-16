Власти хотят собирать паспортные данные украинцев при получении посылок из-за рубежа. Почтовые операторы бьют тревогу

В изменениях к закону про Таможенный кодекс, которые Верховная Рада вскоре будет рассматривать во втором чтении, содержится норма, обязывающая почтовых операторов собирать паспортные данные украинцев при получении посылок из-за рубежа.
В «Нова пошта» считают, что это эта норма негативно отразится на гражданах, которые покупают товары в зарубежных интернет-магазинах, но не решит проблему серого импорта, передает ain.ua
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Что за законопроект
Речь идет о законопроекте №4279
, которым вносятся изменения в таможенный кодекс Украины. В целом, документ был принят с энтузиазмом как игроками рынка, так и простыми украинцами. Он нацелен на борьбу с контрабандой, облегчение администрирования международных отправлений и, как следствие, упрощение жизни простым украинцам, которые хотят покупать товары на иностранных интернет-площадках.
В частности, законопроект предлагает снова повысить необлагаемую стоимость международных посылок для физлиц со 100 до 150 евро. Более того, базой налогообложения считать лишь ту часть стоимости посылки, которая превышает необлагаемый минимум (150 евро). Также появляется возможность отсрочки уплаты налога в течение 30 дней с даты оформления временного реестра.
Законопроект №4279 также предлагает расширить перечень товаров, перемещение (пересылку) которых запрещено осуществлять в международных отправлениях. А именно, запретить пересылку алкогольных напитков и табачных изделий независимо от их стоимости.
Ответственными за начисление и уплату в бюджет налога при ввозе международных отправлений предлагается назначить операторов почтовой связи. Для этого – создать реестры электронного декларирования посылок. Здесь возникает нюанс.
Норма преткновения
Законопроектом предлагается обязать операторов почтовой связи вносить в один из реестров ИНН или паспортные данные получателей посылок (либо ЕГРПОУ, если получателем является юрлицо).
Это означает, что теперь при получении посылки с AliExpress или eBay украинцам нужно будет предоставить сотруднику почты свои документы, чтобы он мог внести персональные данные получателя в реестр.
Сам текст нормы звучит так:
«В дополнительные реестры, кроме сведений, вносимых во временные реестры, оператором почтовой связи, экспресс-перевозчиком вносятся сведения про:
номер и дату соответствующего временного реестра (при наличии);
суммы таможенных платежей, подлежащих уплате по этому реестру;
возвращение отправки отправителю;
лицо-получателя товаров в отправлении, в частности код согласно ЕГРПОУ (для предприятий – получателей отправлений) или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для граждан – получателей отправлений) или серию и номер паспорта (для граждан – получателей отправлений, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте)».
Что думают почтовые операторы
Еще на этапе первого чтения участники рынка – «Укрпошта», DHL Express Ukraine и Nova Poshta Global – высказывались строго против данной нормы.
«Требование всем операторам международной доставки запрашивать у получателя номер паспорта или идентификационного кода каждый раз во время вручения посылки, чтобы затем передавать эту информацию в таможню, не решит задачу борьбы с контрабандой.
В грузоперевозках всех типов товаров в Украину на международные отправления почтовых операторов и экспресс-операторов (заказ физ. лиц) по весу приходится лишь примерно 2%. Эти посылки осматривают через рентгены на таможне, и количество задержанных посылок очень маленькое. Приблизительно 98% – это не посылочный формат. Именно там сосредоточены контрабандные перевозки», — комментировали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Укрпошта».
Зато простым украинцам это существенно усложнит жизнь: они не смогут получать международные отправления через почтоматы и абонентские ящики, это приведет к увеличению очередей на отделениях.
«Это нововведение приведет к тому, что значительное количество получателей просто откажется предоставлять свой идентификационный код или паспорт, а это – к скоплению тысяч отправлений на складах перевозчиков, которые мы просто не сможем обработать и выдать клиентам.
Тотальный контроль посредством поименного отслеживания покупок каждого отдельного гражданина приведет лишь к тенизации этого рынка и перетеканию потоков этих товаров в серые и черные схемы. Эта норма отнимает возможность у украинцев покупать на международных ecommerce-площадках», — комментируют в «Нова пошта».
Законодательные противоречия
Как ранее отмечали в «Укрпошта», национальные почтовые операторы в Европе не практикуют внесение такой информации (паспорт/ИНН), поскольку это является нарушением прав граждан. Подобные требования можно встретить в РФ, Казахстане и Беларуси, однако ввиду проевропейского курса развития Украины вводить у себя эту практику было бы нелогично.
В то же время, правка не согласуется с законодательством Украины о защите персональных данных, акцентируют в «Нова пошта».
«Фактически получатели будут вынуждены раздавать свои данные налево и направо. При этом и экспресс-перевозчики, и государство должны обеспечить понятные механизмы сбора, обработки и использования персональных данных, которые должны быть прозрачны для лиц, чьих персональных данных это касается», — говорят в компании.
Вышеупомянутая норма – единственная ложка дегтя в законопроекте №4279. Ранее потовые операторы неоднократно отмечали своевременность и продвинулось документа и в целом поддерживают его. Останется ли данная норма в законопроекте и попадет ли она в итоге в релиз – зависит от результатов голосования во втором чтении.