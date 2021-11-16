Власти хотят собирать паспортные данные украинцев при получении посылок из-за рубежа. Почтовые операторы бьют тревогу

Что за законопроект

Норма преткновения

«В дополнительные реестры, кроме сведений, вносимых во временные реестры, оператором почтовой связи, экспресс-перевозчиком вносятся сведения про:



номер и дату соответствующего временного реестра (при наличии);

суммы таможенных платежей, подлежащих уплате по этому реестру;

возвращение отправки отправителю;

лицо-получателя товаров в отправлении, в частности код согласно ЕГРПОУ (для предприятий – получателей отправлений) или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для граждан – получателей отправлений) или серию и номер паспорта (для граждан – получателей отправлений, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте)».



Что думают почтовые операторы

«Требование всем операторам международной доставки запрашивать у получателя номер паспорта или идентификационного кода каждый раз во время вручения посылки, чтобы затем передавать эту информацию в таможню, не решит задачу борьбы с контрабандой.



В грузоперевозках всех типов товаров в Украину на международные отправления почтовых операторов и экспресс-операторов (заказ физ. лиц) по весу приходится лишь примерно 2%. Эти посылки осматривают через рентгены на таможне, и количество задержанных посылок очень маленькое. Приблизительно 98% – это не посылочный формат. Именно там сосредоточены контрабандные перевозки», — комментировали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Укрпошта».

«Это нововведение приведет к тому, что значительное количество получателей просто откажется предоставлять свой идентификационный код или паспорт, а это – к скоплению тысяч отправлений на складах перевозчиков, которые мы просто не сможем обработать и выдать клиентам.



Тотальный контроль посредством поименного отслеживания покупок каждого отдельного гражданина приведет лишь к тенизации этого рынка и перетеканию потоков этих товаров в серые и черные схемы. Эта норма отнимает возможность у украинцев покупать на международных ecommerce-площадках», — комментируют в «Нова пошта».



Законодательные противоречия

«Фактически получатели будут вынуждены раздавать свои данные налево и направо. При этом и экспресс-перевозчики, и государство должны обеспечить понятные механизмы сбора, обработки и использования персональных данных, которые должны быть прозрачны для лиц, чьих персональных данных это касается», — говорят в компании.