В Житомирской области женщина устроила самосуд над мальчиком, который обижал ее детей

Женщина приказала привести школьника и избила его

Устроила самосуд, потому что соцслужбы не реагировали

"Уверена, что от ее ударов у потерпевшего не могло быть телесных повреждений, кровоизлияний, потому что она же не мужчина, избивала несильно, ладонью. Понимает, что сделала неправильно, не имела права бить ребенка, нужно было поговорить с родителями", — рассказала суду женщина.

Избиение ребенка длилось 5 минут

"Женщина била его по лицу ладонями обеих рук много раз. Из-за чего его лицо стало синим, он два раза падал из-за ударов. Когда был на земле, обвиняемая ударила один раз кулаком, попала в руку, которой он прикрывался. Также била ногой в живот, но он согнулся и она попала ему в ногу. Избиение длилось минут 5", — сказал в суде мальчик.

Мальчик, приведший друга к нападавшей, подтвердил слова потерпевшего

"От ударов он упал, поднялся, пытался убежать, но метров в 5 обвиняемая догнала и продолжила бить руками. Потерпевший снова упал и обвиняемая нанесла еще до 10 ударов — и ладонями, и кулаком. Ногами не била", — рассказал свидетель событий.

Решение суда