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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 16 » 09:54:14

В Житомирской области женщина устроила самосуд над мальчиком, который обижал ее детей

Вчера, 09:54:14 1647 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области женщина устроила самосуд над мальчиком, который обижал ее детей

 В городе Бердичев Житомирской области женщина жестоко избила малолетнего мальчика, потому что тот обижал ее детей. За это суд наказал ее общественными работами.

Об этом идет речь в решении Бердичевского горрайонного суда Житомирской области, сообщает ТСН.
 

Женщина приказала привести школьника и избила его


По данным суда, женщина приказала старшему парню после школы привести к ней ученика начальных классов. После этого она кулаками избила ребенка.

"Подозреваемая нанесла малолетнему телесные повреждения в виде кровоизлияний на верхнем веке левого глаза и на левом крыле носа, которые являются легкими телесными повреждениями", — говорится в приговоре суда.
 

Устроила самосуд, потому что соцслужбы не реагировали


Подозреваемая в суде свою вину признала и рассказала суду, что ее 6-летняя дочь была в 2019 году на ставе вместе с потерпевшим. Там он избил девочку, а когда та рассказала о надругательстве своему старшему брату, то потерпевший избил и его. Также потерпевший якобы бросал камни в ее детей. Женщина обращалась в отдел по делам несовершеннолетних, однако это не дало результата. Поэтому она решила сама наказать школьника. Она приказала старшему парню после школы привести к ней малолетнего и ударила мальчика в лицо.
 

"Уверена, что от ее ударов у потерпевшего не могло быть телесных повреждений, кровоизлияний, потому что она же не мужчина, избивала несильно, ладонью. Понимает, что сделала неправильно, не имела права бить ребенка, нужно было поговорить с родителями", — рассказала суду женщина.

 

Избиение ребенка длилось 5 минут


Потерпевший мальчик рассказал, что у него действительно был конфликт с детьми подозреваемой. Они якобы хотели столкнуть его в холодную воду, поэтому он защищался. В декабре 2019 года старший парень привел его к женщине и та начала его избивать на глазах у его друзей, возрастом 7, 8 и 9 лет.
 

"Женщина била его по лицу ладонями обеих рук много раз. Из-за чего его лицо стало синим, он два раза падал из-за ударов. Когда был на земле, обвиняемая ударила один раз кулаком, попала в руку, которой он прикрывался. Также била ногой в живот, но он согнулся и она попала ему в ногу. Избиение длилось минут 5", — сказал в суде мальчик.

 

Мальчик, приведший друга к нападавшей, подтвердил слова потерпевшего


Парень, который привел ребенка к женщине, рассказал, что он не знал, что она будет бить ребенка. Он подтвердил слова потерпевшего, что нападавшая избила его знакомого.
 

"От ударов он упал, поднялся, пытался убежать, но метров в 5 обвиняемая догнала и продолжила бить руками. Потерпевший снова упал и обвиняемая нанесла еще до 10 ударов — и ладонями, и кулаком. Ногами не била", — рассказал свидетель событий.

 

Решение суда


Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.125 УК Украины. Ей присудили 150 часов публичных работ. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Тэги: ребенок, суд, избиение
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 02:41:20, Сегодня [Материал]

Сколько каждый из нас живет - столько эта проблема в школе и существует. Никто не хочет и не пытается ее искоренять. Всем удобно делать вид, что проблемы нет, это обычные школьные шалости. Кто потом вырастает из таких людей и по какой дорожке идет - говорить не нужно.

Вот и получается, что порой от безысходности, некоторые взрослые взрываются и делают самосуд. Хотя по большому счету, нужно было пойти и набить морду родителям того ребенка. И бить каждый раз, когда их ребенок будет браться за старое. Бить, пока им не дойдет, что пора бы заняться воспитанием своего чада (если еще не поздно, конечно).
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