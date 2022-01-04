Налоговая в 2022 году планирует устроить проверку 1700 ФЛП

Государственная налоговая служба обнародовала перечень проверок бизнеса на 2022 год. К визиту налоговиков следует готовиться 6756 компаниям, в том числе и ФЛП.
В план на 2022 год попало 1703 частных предпринимателя, сообщает Опендатабот
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Какие компании проверит налоговая в 2022 году?
- Проверки крупного, среднего и малого бизнеса — 4 287 (63,5%).
- Проверки ФЛП — 1 703 (25,2%).
- Другие компании, у которых есть вопросы по военному сбору и ЕСВ — 383 (5,7%).
- Проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов — 207 (3,1%).
- Проверки финансовых учреждений — 176 (2,6%).
Причины проверок
Основные причины, по которым налоговая может нагрянуть к бизнесу с проверкой, указаны в «Плане-графике проведения плановых проверок плательщиков налогов». Этот документ
делает систему более прозрачной и предсказуемой для владельцев бизнесов. Согласно ему, высокий риск проведения проверок имеют компании:
- у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;
- которые имеют отношения с контрагентами, находящихся в розыске или ликвидированы — если сумма операций более 5% от всего объема операций, но не меньше 100 тысяч грн;
- о которых есть информация относительно уклонения от налогообложения;
- которые имеют признаки фиктивности;
- регистрация которых отменена в судебном порядке;
- в отношении которых установлен факт непредставления налоговой отчетности в течение двух налоговых (отчетных) периодов;
- которые находятся в розыске;
- которые признаны банкротами.
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