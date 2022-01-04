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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Январь » 4 » 10:50:15

Налоговая в 2022 году планирует устроить проверку 1700 ФЛП

Вчера, 10:50:00 1150 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Налоговая в 2022 году планирует устроить проверку 1700 ФЛП

 Государственная налоговая служба обнародовала перечень проверок бизнеса на 2022 год. К визиту налоговиков следует готовиться 6756 компаниям, в том числе и ФЛП. 

В план на 2022 год попало 1703 частных предпринимателя, сообщает Опендатабот.
 

Какие компании проверит налоговая в 2022 году?

 
  • Проверки крупного, среднего и малого бизнеса — 4 287 (63,5%).
  • Проверки ФЛП — 1 703 (25,2%).
  • Другие компании, у которых есть вопросы по военному сбору и ЕСВ — 383 (5,7%).
  • Проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов — 207 (3,1%).
  • Проверки финансовых учреждений — 176 (2,6%).


Причины проверок


Основные причины, по которым налоговая может нагрянуть к бизнесу с проверкой, указаны в «Плане-графике проведения плановых проверок плательщиков налогов». Этот документ делает систему более прозрачной и предсказуемой для владельцев бизнесов. Согласно ему, высокий риск проведения проверок имеют компании:
 
  • у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;
  • которые имеют отношения с контрагентами, находящихся в розыске или ликвидированы — если сумма операций более 5% от всего объема операций, но не меньше 100 тысяч грн;
  • о которых есть информация относительно уклонения от налогообложения;
  • которые имеют признаки фиктивности;
  • регистрация которых отменена в судебном порядке;
  • в отношении которых установлен факт непредставления налоговой отчетности в течение двух налоговых (отчетных) периодов;
  • которые находятся в розыске;
  • которые признаны банкротами.
 

Как узнать, запланированы ли проверки налоговой вашего бизнеса?

 
  • Откройте Опендатабот в одном из мессенджеров: Viber, Telegram
  • Введите название или код компании.
  • Узнайте полную информацию о своем бизнесе и его проверках.
Тэги: ФЛП, налоговая, проверка
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Комментариев: 6
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:58:43, Вчера [Материал]

Кого проверять никто ж не работает. На кассовые аппараты денег нету. На газ денег нету 65 тысяч за тысячу кубов . На электричество денег нету. 5.50 за киловат..... Вот содержание налоговой оправдан? Обладминистрацию. миськрадауи вообще всех чиновников житомиряне могут такую араву содержать? Нет ! Их будут сокращать. И надо сокращать. Поэтому и налоговую надо разформировать и перевести на удалённую работу. Домой идите и там грейтесь.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:12:37, Вчера [Материал]

А вообще всем украинцам хотят сделать вилы выкидные вологодские. Кого на запад. кого на восток . кого на "дружбу."женщин в окопы. А чиновники думают что пересидят... Нет! Прокуроров выгнали? Выгнали..И вас тоже попросят поехать старухам в Европу жопу подмывать
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:14:28, Вчера [Материал]

меньше народу - больше кислороду
а на свободное место индусов завезут - они не такие борзые....
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:19:00, Вчера [Материал]

Ты имееш ввиду Хасидов . а не индусов?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 15:20:59, Вчера [Материал]

если найдут хасида с лопатой.....
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:40:51, Вчера [Материал]

Ты их сюда запусти и они побегут копать лопатами янтарь и брилики
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