В Житомирской области неизвестные незаконно срубили полторы сотни сосен

В Новоград-Волынском районе Житомирской области неизвестные лица незаконно срубили полторы сотни сосен. По оценкам экологов, лесорубы причинили убытки почти на 900 тысяч гривен.
"В адрес Государственной экологической инспекции Полесского округа поступило обращение от гражданина, о нарушениях требований природоохранного законодательства вблизи села Викторовка, Барашевской территориальной громады, Новоград-Волынского района. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа с выездом на место указанное в обращении выявлено незаконную порубку 147 деревьев породы сосна обыкновенная разных диаметров", - информирует Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
Неподалеку от места порубки была обнаружена незаконно добытая лесопродукция объемом 20 кубических метров.
На место происшествия вызвали полицию. Размера ущерба, причиненного лесу, составляет 897 тыс. 341 грн.
"Материалы, составленные во время обследования, а также проведенные расчеты причиненных убытков, направлены в правоохранительные органы с целью установления лиц, которые совершили незаконную рубку"
, - добавили экологи.