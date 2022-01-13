Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 14 Января 2022    02:26:55
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 13 » 13:15:45

В «заминированных» житомирских ТЦ взрывчатки не нашли

Вчера, 13:15:45 555 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В «заминированных» житомирских ТЦ взрывчатки не нашли

 Полицейские проверили информацию о заминировании торговых центров в Житомире и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Об этом "ЖЖ" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Правохранители провели эвакуацию работников и посетителей торговых центров, расположенных по ул. Киевской и на Житнем рынке в областном центре, и ограничили доступ к потенциально опасной территории. По состоянию на 12:20 обследование завершено, никаких угроз безопасности людей не обнаружено", - говорится в сообщении.


Фото: полиция


Полицейские работают над установкой автора ложного сообщения.

Стоит добавить, что 13 января анонимные сообщения о заминировании получили полицейские и в других городах страны. Взрывчатку искали в Херсоне, Николаеве, Хмельницком и Черкассах.
Тэги: Житомир, заминирование
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus