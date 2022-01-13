В «заминированных» житомирских ТЦ взрывчатки не нашли

Полицейские проверили информацию о заминировании торговых центров в Житомире и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Об этом "ЖЖ
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Правохранители провели эвакуацию работников и посетителей торговых центров, расположенных по ул. Киевской и на Житнем рынке в областном центре, и ограничили доступ к потенциально опасной территории. По состоянию на 12:20 обследование завершено, никаких угроз безопасности людей не обнаружено", - говорится в сообщении.
Фото: полиция
Полицейские работают над установкой автора ложного сообщения.
Стоит добавить, что 13 января анонимные сообщения о заминировании получили полицейские и в других городах страны. Взрывчатку искали
в Херсоне, Николаеве, Хмельницком и Черкассах.