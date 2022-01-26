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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 26 » 17:23:55

Житомиряне из-за программного сбоя платили за проезд на 2 грн больше: деньги обещают вернуть

Сегодня, 17:23:55 444 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне из-за программного сбоя платили за проезд на 2 грн больше: деньги обещают вернуть

 Сегодня в коммунальном транспорте Житомира из-за программного сбоя с транспортных карточек списывали лишние деньги. Так, вместо 4 грн за проезд в троллейбусе горожане платили 6 грн. 

В коммунальном предприятии "Житомиртранспорт" объяснили, почему произошел сбой и пообещали вернуть средства.
 

"Сообщаем, что в период с 20:00 25.01.2022 года до 04:00 26.01.2022 года, специалистами технической поддержки КП "Житомиртранспорт" на базе предприятия ЖТТУ Житомирского городского совета проводилось тестирование обновленного программного обеспечения для АСООП, с изменениями стоимости проезда с 29.01.2022 года. Во время выезда транспортных средств из ДЕПО 26.01.2021 года – сработало тестовое программное обеспечение. Специалистами технической поддержки КП "Житомиртранспорт", по состоянию на 7:30 26.01.2022 года – был оперативно устранен возникший технический сбой", – говорится в сообщении.


В КП "Житомиртранспорт" добавили, что ошибочно списанные деньги с транспортных карточек вернут в течение этой недели.

Как сообщал "Журнал Житомира", в общественном транспорте Житомира с 29 января подорожает проезд.
Тэги: сбой, транспортная карточка, коммунальный транспорт
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