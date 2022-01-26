Житомиряне из-за программного сбоя платили за проезд на 2 грн больше: деньги обещают вернуть

"Сообщаем, что в период с 20:00 25.01.2022 года до 04:00 26.01.2022 года, специалистами технической поддержки КП "Житомиртранспорт" на базе предприятия ЖТТУ Житомирского городского совета проводилось тестирование обновленного программного обеспечения для АСООП, с изменениями стоимости проезда с 29.01.2022 года. Во время выезда транспортных средств из ДЕПО 26.01.2021 года – сработало тестовое программное обеспечение. Специалистами технической поддержки КП "Житомиртранспорт", по состоянию на 7:30 26.01.2022 года – был оперативно устранен возникший технический сбой", – говорится в сообщении.