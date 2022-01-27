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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 27 » 09:49:55

На Житомирщине во время лесных пожаров незаконно добывали торф: убытки – 1,6 млн гривен

Сегодня, 09:49:55 471 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине во время лесных пожаров незаконно добывали торф: убытки – 1,6 млн гривен

 В Житомирской области экологи пришли с внеплановой проверкой на торфозавод и выяснили, что предприятие добывало породу без спецразрешения на пользование недрами.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
 

"Государственной экологической инспекции Полесского округа проведено внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, в части использования и охраны недр, Озерянским торфозаводом Филиалом ГП "Житомирторф". В ходе осуществления данного мероприятия установлено, что во время осуществления мероприятий по ликвидации пожаров, которые происходили на севере Житомирщины, предприятием в течение 2020-2021 годов фактически осуществлялась добыча полезного ископаемого – торфа при отсутствии специального разрешения на пользование недрами", – говорится в сообщении.


Как сообщила экологическая инспекция, за указанный период предприятие добыло более 15 тыс. тонн торфа. 

"Убытки, причиненные вследствие самовольного пользования недрами, составляют 1 млн 646 тыс. грн", – информируют экологи.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Тэги: Житомирщина, торф
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