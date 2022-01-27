На Житомирщине во время лесных пожаров незаконно добывали торф: убытки – 1,6 млн гривен

"Государственной экологической инспекции Полесского округа проведено внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, в части использования и охраны недр, Озерянским торфозаводом Филиалом ГП "Житомирторф". В ходе осуществления данного мероприятия установлено, что во время осуществления мероприятий по ликвидации пожаров, которые происходили на севере Житомирщины, предприятием в течение 2020-2021 годов фактически осуществлялась добыча полезного ископаемого – торфа при отсутствии специального разрешения на пользование недрами", – говорится в сообщении.