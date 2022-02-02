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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 2 » 15:28:06

35 женщин из Житомирской области стали матерями-героинями

Сегодня, 15:28:06 150 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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35 женщин из Житомирской области стали матерями-героинями

 2 февраля в Житомире в здании облгосадминистрации наградили женщин, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня"

В соответствии с Указом Президента Украины от 14 декабря 2021 года №655, звание "Мать-героиня" присвоено 35 женщинам из Житомирской области.

Каждая женщина получила единовременное пособие в сумме 22 700 грн. Сегодня были награждены многодетные матери, родившие и воспитавшие пять или более детей:
 
  • БИЛЫК Валентина Витальевна - мать шести детей, село Великие Низгорцы Бердичевского района;
  • БОРОВИК Юлия Петровна - мать пяти детей, село Березники Новоград-Волынского района;
  • ВАРЮШОВА Елена Юрьевна - мать пяти детей, село Выгнанка Житомирского района;
  • ВАСИЛЬЧУК Екатерина Васильевна - мать шести детей, село Хижовка Новоград-Волынского района;
  • ГОНЖАК Наталья Сергеевна - мать шести детей, село Новый Дорогинь Коростенского района;
  • ГРИБАН Оксана Петровна - мать шести детей, поселок Пулины Житомирского района;
  • ДАВИДЮК Светлана Анатольевна - мать восьми детей, пгт Першотравенск Новоград-Волынского района;
  • ДОМАРЕЦКАЯ Вита Валерьевна - мать шести детей, пгт Першотравенск Новоград-Волынского района;
  • ЖИГАДЛО Наталья Васильевна - мать пяти детей, село Мотовиловка Житомирского района;
  • ИГНАТЕНКО Лариса Николаевна - мать пяти детей, село Нараевка Новоград-Волынского района;
  • КОЗЛОВЕЦ Инна Владимировна - мать пяти детей, город Олевск Коростенского района;
  • КОЛПАКОВА Татьяна Ивановна - мать пяти детей, село Жубровичи Коростенского района;
  • КУЛИКОВСКАЯ Елена Николаевна - мать пяти детей, село Новая Рутвянка Коростенского района;
  • КУЧКО Вита Владимировна-мать шести детей, село Великая Цвиля Новоград-Волынского района;
  • ЛИННИК Наталья Николаевна - мать пяти детей, село Залесье Коростенского района;
  • МАНОХИНА Алла Валерьевна - мать пяти детей, город Житомир;
  • НАДЕЖДИНА Вера Валентиновна - мать пяти детей, поселок Иршанск Коростенского района;
  • ОБЛОЖОК Наталья Павловна - мать пятерых детей, село Мокрое Новоград-Волынского района;
  • ПОСУДЕВСКАЯ Елена Анатольевна - мать пяти детей, город Бердичев;
  • РЯБЧУК Ирина Павловна - мать пяти детей, город Бердичев;
  • САРНА Ольза Григорьевна - мать пяти детей, село Лутовка Житомирского района;
  • СВИРЧУК Валентина Петровна - мать пяти детей, село Гизовщина Житомирского района;
  • СУБИН Мария Иосифовна - мать пяти детей, поселок Новая Боровая Житомирского района;
  • СУЛИМА Светлана Ивановна - мать пяти детей, село Горбово Новоград-Волынского района;
  • ТАМОДИНА Юлия Николаевна - мать пяти детей, село Купище Коростенского района;
  • ТКАЧЕНКО Галина Григорьевна - мать восьми детей, село Федоровка Новоград-Волынского района;
  • ТКАЧЕНКО Галина Александровна - мать пяти детей, село Выгнанка Житомирского района;
  • УМИНСКАЯ Светлана Иосифовна - мать восьми детей, село Гвоздава Бердичевского района;
  • ШАПОРДА Валентина Владимировна - мать пяти детей, село Будки Коростенского района;
  • ШИМЧУК Елена Николаевна - мать пяти детей, село Лучанки Коростенского района;
  • ЯСИНСКАЯ Ольга Григорьевна - мать пяти детей, село Маркуши Бердичевского района.

Всего в Житомирской области звание "Мать-героиня" присвоено 11 125 женщинам.

Тэги: Житомирская область, мать-героиня
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