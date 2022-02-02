35 женщин из Житомирской области стали матерями-героинями

2 февраля в Житомире в здании облгосадминистрации наградили женщин, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня"
В соответствии с Указом Президента Украины от 14 декабря 2021 года №655, звание "Мать-героиня" присвоено 35 женщинам из Житомирской области.
Каждая женщина получила единовременное пособие в сумме 22 700 грн. Сегодня были награждены многодетные матери, родившие и воспитавшие пять или более детей:
- БИЛЫК Валентина Витальевна - мать шести детей, село Великие Низгорцы Бердичевского района;
- БОРОВИК Юлия Петровна - мать пяти детей, село Березники Новоград-Волынского района;
- ВАРЮШОВА Елена Юрьевна - мать пяти детей, село Выгнанка Житомирского района;
- ВАСИЛЬЧУК Екатерина Васильевна - мать шести детей, село Хижовка Новоград-Волынского района;
- ГОНЖАК Наталья Сергеевна - мать шести детей, село Новый Дорогинь Коростенского района;
- ГРИБАН Оксана Петровна - мать шести детей, поселок Пулины Житомирского района;
- ДАВИДЮК Светлана Анатольевна - мать восьми детей, пгт Першотравенск Новоград-Волынского района;
- ДОМАРЕЦКАЯ Вита Валерьевна - мать шести детей, пгт Першотравенск Новоград-Волынского района;
- ЖИГАДЛО Наталья Васильевна - мать пяти детей, село Мотовиловка Житомирского района;
- ИГНАТЕНКО Лариса Николаевна - мать пяти детей, село Нараевка Новоград-Волынского района;
- КОЗЛОВЕЦ Инна Владимировна - мать пяти детей, город Олевск Коростенского района;
- КОЛПАКОВА Татьяна Ивановна - мать пяти детей, село Жубровичи Коростенского района;
- КУЛИКОВСКАЯ Елена Николаевна - мать пяти детей, село Новая Рутвянка Коростенского района;
- КУЧКО Вита Владимировна-мать шести детей, село Великая Цвиля Новоград-Волынского района;
- ЛИННИК Наталья Николаевна - мать пяти детей, село Залесье Коростенского района;
- МАНОХИНА Алла Валерьевна - мать пяти детей, город Житомир;
- НАДЕЖДИНА Вера Валентиновна - мать пяти детей, поселок Иршанск Коростенского района;
- ОБЛОЖОК Наталья Павловна - мать пятерых детей, село Мокрое Новоград-Волынского района;
- ПОСУДЕВСКАЯ Елена Анатольевна - мать пяти детей, город Бердичев;
- РЯБЧУК Ирина Павловна - мать пяти детей, город Бердичев;
- САРНА Ольза Григорьевна - мать пяти детей, село Лутовка Житомирского района;
- СВИРЧУК Валентина Петровна - мать пяти детей, село Гизовщина Житомирского района;
- СУБИН Мария Иосифовна - мать пяти детей, поселок Новая Боровая Житомирского района;
- СУЛИМА Светлана Ивановна - мать пяти детей, село Горбово Новоград-Волынского района;
- ТАМОДИНА Юлия Николаевна - мать пяти детей, село Купище Коростенского района;
- ТКАЧЕНКО Галина Григорьевна - мать восьми детей, село Федоровка Новоград-Волынского района;
- ТКАЧЕНКО Галина Александровна - мать пяти детей, село Выгнанка Житомирского района;
- УМИНСКАЯ Светлана Иосифовна - мать восьми детей, село Гвоздава Бердичевского района;
- ШАПОРДА Валентина Владимировна - мать пяти детей, село Будки Коростенского района;
- ШИМЧУК Елена Николаевна - мать пяти детей, село Лучанки Коростенского района;
- ЯСИНСКАЯ Ольга Григорьевна - мать пяти детей, село Маркуши Бердичевского района.
Всего в Житомирской области звание "Мать-героиня" присвоено 11 125 женщинам.