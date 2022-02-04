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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 4 » 17:51:02

В Житомирской области мастер создает из стекла и металла уникальные витражи. ФОТО

Сегодня, 17:51:02 259 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мастер создает из стекла и металла уникальные витражи. ФОТО

 Мастер народного творчества Олег Хромченко из Андрушевки создает из остатков стекла металловитражи. Как рассказал мастер в комментарии Укринформ, по собственной технологии он создает двери, картины, навесы, элементы декора.

«Сейчас я занимаюсь ковкой металла. Во время прирезки стекла, вставляемого в окна, двери, оставалось много отходов. Думал, что делать с фрагментами стекла, чтобы они не пропали. Тогда придумал собственную технологию металловитража», - говорит Хромченко.



По его словам, суть металлатража заключается в том, что вырезанное стекло он вставляет в металлическую конструкцию, которую сам сваривает, а затем заливает его силиконом.

Для металловиражей подходит любое стекло. Иногда мастер использует обломки стеклянных бутылок, зеркал. Материалами с ним делятся местные жители, а также фрагменты, не имеющие торгового вида, предоставляют поставщики и продавцы стекла.

Мастер добавляет, что все композиции придумывает сам, иногда в одном из изделий объединяет несколько творческих сюжетов.



Фото: Олег Хромченко
Тэги: витраж, стекло, Житомирщина
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Комментариев: 1
European_Man
1 Viacheslav (European_Man)   • 19:00:13, Сегодня [Материал]

Дуже класно виходить! А де подивитися більше інформації про майстра?
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