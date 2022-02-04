В Житомирской области мастер создает из стекла и металла уникальные витражи. ФОТО

Мастер народного творчества Олег Хромченко из Андрушевки создает из остатков стекла металловитражи. Как рассказал мастер в комментарии Укринформ
, по собственной технологии он создает двери, картины, навесы, элементы декора.
«Сейчас я занимаюсь ковкой металла. Во время прирезки стекла, вставляемого в окна, двери, оставалось много отходов. Думал, что делать с фрагментами стекла, чтобы они не пропали. Тогда придумал собственную технологию металловитража»
, - говорит Хромченко.
По его словам, суть металлатража заключается в том, что вырезанное стекло он вставляет в металлическую конструкцию, которую сам сваривает, а затем заливает его силиконом.
Для металловиражей подходит любое стекло. Иногда мастер использует обломки стеклянных бутылок, зеркал. Материалами с ним делятся местные жители, а также фрагменты, не имеющие торгового вида, предоставляют поставщики и продавцы стекла.
Мастер добавляет, что все композиции придумывает сам, иногда в одном из изделий объединяет несколько творческих сюжетов.
Фото: Олег Хромченко