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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Июль » 31 » 11:30:48

Владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский погиб в результате обстрела Николаева

Вчера, 11:30:24 604 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский погиб в результате обстрела Николаева

В Николаеве во время массированных обстрелов в воскресенье, 31 июля, погиб известный бизнесмен Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.
 
Об этом сообщил источник в Николаевском городском совете.
 
Указывается, что вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена.
 
Подробности трагедии пока выясняются.
 
Алексей Афанасьевич Вадатурский с 1991 года – бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Нибулон, занимающийся выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства.


Справка:

Алексей Афанасьевич Вадатурский родился 8 сентября 1947 года в с. Бендзари Балтского района Одесской области Украинской ССР, в семье колхозника.
 
В 1971 году окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова.
 
Свою трудовую деятельность начал на Трикратском комбинате хлебопродуктов главным энергетиком, затем работал главным инженером.
 
С 1980 по 1991 годы — начальник производственного отдела, заместитель начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.
 
С 1991 года — бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Нибулон, занимающегося выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства.
 
В июне 2020 года Forbes Украина оценил состояние Вадатурского в 450 миллионов долларов.
Тэги: Алексей Вадатурский, Николаев, война в Украине, погиб
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