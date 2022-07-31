Владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский погиб в результате обстрела Николаева

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В Николаеве во время массированных обстрелов в воскресенье, 31 июля, погиб известный бизнесмен Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Алексей Афанасьевич Вадатурский с 1991 года – бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Нибулон, занимающийся выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства.

Указывается, что вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена.

Об этом сообщил источник в Николаевском городском совете.

Справка:

Алексей Афанасьевич Вадатурский родился 8 сентября 1947 года в с. Бендзари Балтского района Одесской области Украинской ССР, в семье колхозника.

В 1971 году окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова.

Свою трудовую деятельность начал на Трикратском комбинате хлебопродуктов главным энергетиком, затем работал главным инженером.

С 1980 по 1991 годы — начальник производственного отдела, заместитель начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.

С 1991 года — бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Нибулон, занимающегося выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства.

В июне 2020 года Forbes Украина оценил состояние Вадатурского в 450 миллионов долларов.