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Главная » Новости » Власть » 2022 » Сентябрь » 21 » 19:50:43

Зеленский о референдумах, мобилизации и ядерных угрозах из России

Вчера, 19:50:43 399 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский о референдумах, мобилизации и ядерных угрозах из России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому Bild прокомментировал сегодняшние заявления Путина о мобилизации, а также объявленные накануне референдумы в четырех областях Украины.

О мобилизации

Путин уже провел частичную мобилизацию в течение последнего месяца, считает Зеленский. По его словам, объявление мобилизации показывает, что у России «проблемы с офицерами и другим военным персоналом». «Он [Путин] хочет утопить Украину в крови — но также и в крови своих солдат», — сказал Зеленский.

О референдумах

«Мы будем действовать согласно нашим планам шаг за шагом. Я уверен, что мы освободим нашу территорию», — сказал Зеленский. Объявленные накануне референдумы президент Украины назвал «фиктивными» и заявил, что 90% государств их не признают.

О ядерных угрозах

«Я не верю, что он применит это [ядерное] оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — сказал Зеленский, отметив, однако, что «заглянуть в голову» Путину невозможно.
Тэги: украина, путин война в Украине, ядерный удар, Зеленский
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