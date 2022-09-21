Зеленский о референдумах, мобилизации и ядерных угрозах из России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому Bild прокомментировал сегодняшние заявления Путина о мобилизации, а также объявленные накануне референдумы в четырех областях Украины.

О мобилизации

Путин уже провел частичную мобилизацию в течение последнего месяца, считает Зеленский. По его словам, объявление мобилизации показывает, что у России «проблемы с офицерами и другим военным персоналом». «Он [Путин] хочет утопить Украину в крови — но также и в крови своих солдат», — сказал Зеленский.

О референдумах

«Мы будем действовать согласно нашим планам шаг за шагом. Я уверен, что мы освободим нашу территорию», — сказал Зеленский. Объявленные накануне референдумы президент Украины назвал «фиктивными» и заявил, что 90% государств их не признают.

О ядерных угрозах

«Я не верю, что он применит это [ядерное] оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — сказал Зеленский, отметив, однако, что «заглянуть в голову» Путину невозможно.