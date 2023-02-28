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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Февраль » 28 » 21:42:46

Сильные взрывы и пожар на российском аэродроме в Ейске, власти Краснодарского края объяснили учениями

Вчера, 21:42:37 345 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сильные взрывы и пожар на российском аэродроме в Ейске, власти Краснодарского края объяснили учениями

На России сегодня вечером местные жители сообщают о взрывах и дыме со стороны военного аэропорта в Ейске на побережье Краснодарского края. 

В соцсетях пишут о сильном пожаре в районе аэродрома в городе Ейск. Перед тем, как началось возгорание, местные жители слышали звуки, похожие на взрывы. Официальной информации пока нет. 

"Это была ракета...Хохлам что-то новенькое прислали.." - пишут в телеграм чате.

"По объекту нанес удар украинский беспилотник-камикадзе. По предварительным данным, он попал в одну из построек около летного поля", - комментируют в телеграм канале.

К слову, аэродром в Ейске используется как база для истребителей, которые атакуют инфраструктуру Украины.

А власти говорят: "учения идут"

В тоже время, взрывы и мощный пожар в районе военного аэродрома власти объяснили учениями.

«На территории Ейского района проводятся военно-тактические учения. Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети», — написал глава Ейского района Роман Бублик в своем тг-канале.
 
Тэги: аэродром, Ейск, война в Украине, Краснодар
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