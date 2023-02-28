Сильные взрывы и пожар на российском аэродроме в Ейске, власти Краснодарского края объяснили учениями

А власти говорят: "учения идут"

На России сегодня вечером местные жители сообщают о взрывах и дыме со стороны военного аэропорта в Ейске на побережье Краснодарского края.В соцсетях пишут о сильном пожаре в районе аэродрома в городе Ейск. Перед тем, как началось возгорание, местные жители слышали звуки, похожие на взрывы. Официальной информации пока нет."Это была ракета...Хохлам что-то новенькое прислали.." - пишут в телеграм чате."По объекту нанес удар украинский беспилотник-камикадзе. По предварительным данным, он попал в одну из построек около летного поля", - комментируют в телеграм канале.К слову, аэродром в Ейске используется как база для истребителей, которые атакуют инфраструктуру Украины.В тоже время, взрывы и мощный пожар в районе военного аэродрома власти объяснили учениями.«На территории Ейского района проводятся военно-тактические учения. Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети», — написал глава Ейского района Роман Бублик в своем тг-канале.