Доллар – по 37 гривен. Стоит ли покупать валюту, пока она дешевая

Что помогает гривне укрепляться

"Даже на безналичном рынке в течение марта объемы покупки валюты населением сокращались и составили по итогам месяца $311 млн. Для сравнения: в феврале этот показатель составил $462 млн, а в январе – $524 млн, – детализирует Золотько. – Также существенно сократилось общее отрицательное сальдо операций физлиц по покупке и продаже валюты: если в зимние месяцы оно в среднем составляло $20-25 млн в день, то в конце марта сократилось до $12-15 млн".

Почему впереди гривну могут ожидать дальнейшие колебания

"Мы ожидаем продолжения укрепления гривны в среднесрочной перспективе в результате одобрения четырехлетнего пакета финансирования МВФ для покрытия критических расходов, снижения девальвационных ожиданий населения, снижения привлекательности валютных вкладов вследствие роста требований по резервированию и росту привлекательности ОВГЗ. При этом мы не исключаем возможности незначительных валютных колебаний ", — делится с Фокусом Сергей Кучерявый.

"Сохранение текущего фиксированного курса будет значительно способствовать снижению инфляции. Однако, текущий фиксированный курс обуславливает огромный устойчивый дефицит на валютном рынке. Поэтому мы считаем, что НБУ будет сохранять текущий курс гривны к доллару США по крайней мере до конца третьего квартала 2023 года, но может ослабить его на 10% [до 40,23 UAH/USD] в конце года ", — объясняет логику аналитиков своей компании Виталий Ваврищук. По мнению собеседника Фокуса, финальное решение НБУ будет в значительной степени зависеть от ожидаемых объемов международной финансовой помощи на 2024 год.

В начале 2023 года большинство экономических прогнозов предусматривало девальвацию гривны, в том числе коррекцию в сторону ослабления фиксированного официального курса НБУ. Но на наличном рынке сейчас наблюдается обратная тенденция, и доллар в обменниках дешевеет. Что ждет гривну в ближайшей и более отдаленной перспективе?В Украине в разгар спроса на наличную валюту для укрощения панических настроений пунктам обмена валют запретили демонстрировать актуальные курсы на табло. Но сейчас они бы скорее напугали тех, кто на пике девальвации в сентябре 2022 года умудрился приобрести наличные доллары за 43 UAH/USD. Ведь 5 апреля 2023 года американскую валюту банки продают за 37,2-37,9 UAH/USD, а покупают за 36,6-36,8 UAH/USD. То есть наличный курс продолжает приближаться к официальному курсу НБУ, который с июля 2022 года составляет 36,57 UAH/USD.Зимой ситуация для гривны была не очень благоприятной, и удержать нацвалюту прежде всего помогло поступление значительных средств от партнеров Украины."Благодаря международной финансовой помощи НБУ смог в конце 2022 года восстановить резервы до довоенного уровня [до $28494,46 млрд] и активно использовать эти средства, чтобы удерживать курс гривны по отношению к доллару США фиксированным после его одноразового ослабления в конце прошлого июля на 25%", — рассказывает Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. По словам собеседника Фокуса, в течение зимы потребность в интервенциях НБУ была крайне высокой и регулятор продавал еженедельно в среднем $700 млн, что было обусловлено стремительным ростом импорта товаров в период блэкаутов.Весна принесла существенное облегчение. По словам Ваврищука, интервенции Нацбанка сократились в среднем до менее $300 млн за первые три недели марта и вряд ли вернутся к уровню зимы в обозримой перспективе. В ICU прогнозируют, что объемы финансирования Украины от международных доноров несколько превысят дефицит на валютном рынке в течение 2023 года, а уровень резервов НБУ на конец года составит более $30 млрд, что является достаточно комфортным показателем, эквивалентным 19% ВВП. Соответственно, в течение года у Нацбанка будет достаточное пространство для маневра на валютном рынке.Опрошенные Фокусом эксперты перечисляют и многие другие факторы, которые привели к увеличению предложения валюты и, соответственно, весеннему укреплению гривны на наличном рынке.Прежде всего, Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, упоминает общий тренд сокращения спроса на покупку валюты со стороны граждан.Собеседница Фокуса делает предположение, что часть гривневой ликвидности, которая ранее направлялась на наличный валютный рынок, абсорбировал потребительский рынок, и приводит в пример продажи новых авто, которые в феврале выросли на 26% по отношению к январю, а в марте прибавили еще 21% к показателю февраля. И хотя в абсолютных цифрах объемы все еще достаточно скромны, динамика может выступать индикатором потребительских настроений. Кроме того, опрошенные Фокусом застройщики рассказывают о схожих процессах на рынке первичной недвижимости, где весной 2023 года также несколько оживился спрос после его длительного проседания. То есть население начало активнее тратить деньги на покупку важных для себя и семьи вещей, а не на покупку иностранной валюты.Важной новостью, которая могла повлиять на курс гривны, Анна Золотько считает подписание соглашения с МВФ, а именно то, что договоренности с фондом предполагают отмену режима фиксированного курса НБУ только на втором этапе реализации программы через 12-18 месяцев. Очевидно, подобная определенность ситуации на валютном рынке придает уверенности его участникам. Фокус делает предположение, что продолжительность первой фазы программы с МВФ как раз в течение 12-18 месяцев объясняется тем, что именно столько, согласно ожиданиям международных партнеров, продлится активная фаза войны в Украине.Среди других важных факторов эксперты также упоминают посевную, которая продолжается в Украине с конца февраля. Потому что, чтобы подготовиться к ней, аграрии традиционно продают свою валютную выручку и сбережения."Укрепление гривны на наличном рынке произошло за счет увеличения предложения иностранной валюты, в частности, продажа валюты аграриями для подготовки к посевной и увеличения привлекательности ОВГЗ в национальной валюте на фоне снижения девальвационных ожиданий населения", — комментирует Сергей Кучерявый, директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк".Все в Украине ожидают обнадеживающих известий с фронта. От них будут зависеть настроения бизнеса и граждан. По мнению Анны Золотько, положительные новости будут способствовать улучшению потребительских настроений. В таком случае спрос с валютного рынка будет и дальше перетекать в потребительский сектор. Но фактор посевной понемногу будет сходить на нет."Возможности для дальнейшего укрепления гривны на наличном рынке очень ограничены. Курс вплотную приблизился к стоимости безналичных долларов в банках с размещением на депозите — 37,2-37,45 UAH/USD, и это приведет к перетеканию спроса на наличный рынок, сдержит дальнейшее укрепление гривны и, возможно, спровоцирует временный рост курса", – предупреждает Анна Золотько.Напомним, покупку валюты с размещением на депозит сроком от трех месяцев по выгодному курсу, который был существенно ниже наличного, гражданам предложили с целью ослабления давления на наличный валютный рынок. Но сейчас преимущества этого инструмента нивелируются. Поскольку нет смысла замораживать деньги на три месяца, когда в любом обменнике можно приобрести доллар по такому же курсу. С учетом возможного перетекания спроса от депозитов на наличный рынок, Анна Золотько не исключает достаточно динамичных, но скорее непродолжительных колебаний курса.Для долгосрочного прогнозирования, в том числе дальнейшей динамики курсов валют, ситуация в Украине остается слишком неопределенной. Пока идет война с агрессором, никаких уверенных прогнозов предоставить не могут ни отечественные эксперты, ни международные организации. Да и пересматривать прошлые прогнозы никто не торопится.К примеру, в консенсус-прогнозе, обнародованном в марте в "Центре экономической стратегии" (ЦЭС), среднее значение официального курса на конец года оценили в 41,3 UAH/USD. Худший прогноз — 45 UAH/USD, лучший — 36,6 UAH/USD. То есть ни один из опрошенных экспертов не надеется на то, что Нацбанк откорректирует фиксированный курс в сторону укрепления гривны. Консенсус-прогноз построен на основе опроса аналитиков Dragon Capital, Concorde Capital, Morgan Stanley, ICU, Oxford Economics, Sense Bank и Институт экономических исследований и политических консультаций совместно с German Economic Team.А в ОТП Банке, по словам Антона Куринного, несмотря на то, что пока ситуация стабильная и наличная гривна укрепляется, к концу года ожидают официальный курс НБУ около 40-42 UAH/USD, а наличный – ориентировочно 42-44 UAH/USD.Так что, кажется, тем, кто на волне паники приобрел доллары за 43 UAH/USD, не стоит поддаваться эмоциям и без особой необходимости продавать "зеленые" по 37 UAH/USD, таким образом, теряя почти 14%. Ведь до конца года вполне вероятно возвращение валютного рынка к уровням осени-зимы 2022-го. А вот покупать валюту, если были такие планы, самое время, пока гривна укрепила свои позиции.