ВСУ освободили Пятихатки: «россияне убегали, бросая раненых, технику и оружие»

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Июнь » 19 » 12:51:20
С начала полномасштабной войны село систематически подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. Где расположены Пятихатки и почему они так важны для Украины – читайте далее в материале.
Пятихатки расположены в Степногорской поселковой громаде Васильевском районе Запорожской области. Село основано в 1890 году.
С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, с февраля 2022 года, Пятихатки систематически подвергаются обстрелам со стороны оккупантов.
18 июня 2023 года в ходе украинского контрнаступления село было освобождено от террористов.
Отметим, что освобождение Пятихаток позволит нашим защитникам расширить плацдарм и начать продвижение в Васильевку.
Напомним, что городской голова Пологов Запорожской области Юрий Коноваленко рассказывал, что по направлению к Энергодару стало меньше российских оккупантов. Речь идет как о живой силе, так и о военной технике. Террористы оставили несколько блокпостов, а в общем – исчезли.
Отмечается, что пока неизвестно, это неорганизованная ротация или захватчики действительно куда-то отошли. Но есть определенная позитивная тенденция для Украины на Запорожском направлении. Так, Пологи и Васильевка – это районные центры, которые могут быть освобождены прежде всего.