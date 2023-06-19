ВСУ освободили Пятихатки: «россияне убегали, бросая раненых, технику и оружие»

С начала полномасштабной войны село систематически подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. Где расположены Пятихатки и почему они так важны для Украины – читайте далее в материале.

ВСУ освободили Пятихатки

Пятихатки расположены в Степногорской поселковой громаде Васильевском районе Запорожской области. Село основано в 1890 году.

С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, с февраля 2022 года, Пятихатки систематически подвергаются обстрелам со стороны оккупантов.

18 июня 2023 года в ходе украинского контрнаступления село было освобождено от террористов.

Отметим, что освобождение Пятихаток позволит нашим защитникам расширить плацдарм и начать продвижение в Васильевку.

Где расположены Пятихатки: смотрите карту

ВСУ активно освобождают украинские города и села

Недавно украинские военные освободили Благодатное и Макаровку Донецкой области.

Также стало известно о деоккупации населённого пункта Сторожево в Донецкой области.

Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Остроградского. Как сообщили в пресс-службе ОБМП, в результате зачистки села было уничтожено около полусотни оккупантов, а также четыре захватчика были взяты в плен.

Кстати, Сторожево расположено поблизости поселка Нескучного, о деоккупации которого стало известно 11 июня.

Кроме этого, поселок Новодаровка на Запорожье освободили 4 июня, однако официально подтвердили деоккупацию населенного пункта 12 июня. Освобождали поселок механизированное подразделение и объединенное подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

Оккупанты могли отступить из некоторых районов

Напомним, что городской голова Пологов Запорожской области Юрий Коноваленко рассказывал, что по направлению к Энергодару стало меньше российских оккупантов. Речь идет как о живой силе, так и о военной технике. Террористы оставили несколько блокпостов, а в общем – исчезли.

Отмечается, что пока неизвестно, это неорганизованная ротация или захватчики действительно куда-то отошли. Но есть определенная позитивная тенденция для Украины на Запорожском направлении. Так, Пологи и Васильевка – это районные центры, которые могут быть освобождены прежде всего.

Украинские солдаты записали небольшой видеоролик из поселка Пятихатки и отметили, что российские оккупанты убегали оттуда, бросая оружие, боеприпасы и технику. Также сообщается, что населенный пункт Пятихатки, который больше года находился под контролем ВС РФ, удалось деоккупировать 18 июня силами 128-й горно-штурмовой бригады и 2-й ОСБ ВСУ.