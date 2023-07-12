«Россияне перебили своих при отступлении»: ВСУ рассказали о жестоком контрнаступлении в Донецкой области. ВИДЕО

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В начале июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили село Нескучное и село Сторожевое в Донецкой области. Во время освобождения украинские военные показали последовательность боевых действий и рассказали о тактике врага. Они объяснили, почему освобождение городов и сел занимает больше времени во время контрнаступления, которое началось весной 2023.Репортаж Анны Калюжной из Bihus Info продемонстрировал штурм и освобождение сельских районов. Украинские солдаты входили в село Сторожевое и Нескучное просто с автоматами и РПГ. Рассказывая о своем опыте, они упоминали, что российские оккупанты были очень расстроены и убегали, и те, кто не сбежал, остались здесь навсегда и погибли. В процессе отступления, российские войска также убили много своих солдат.Участники репортажа отмечают масштабные разрушения в селе Сторожевое, вызванные кассетными бомбами и минами. Они говорят о том, что в реальности боевых действий нет места шуткам или комментариям, как в реалити-шоу. Черный юмор использовался для облегчения напряженной обстановки.Репортаж также подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются украинские военные при освобождении территорий. Участники отмечают, что русские продолжают массированный обстрел и они сильно рискуют жизнями, уничтожая противника. Существует специальная группа, которая приходит и убирает останки. Украинские войска продолжают освобождать новые села и деревни.В репортаже упоминалось, что британская разведка сообщает о большом успехе украинских войск в освобождении территорий. За лето они освободили больше территории, чем русские захватили зимой. Участники репортажа также рассказывали о находках документов и значков на трупах русских солдат.Особое внимание уделено опасности на передовой позиции в селе Сторожевое. Морская пехота играла значительную роль в освобождении этого села. Участники репортажа также отмечали большое количество мертвых русских солдат, которых они обнаружили в разных местах, включая реку и около столбов.Репортаж завершается выводом, что освобождение украинских территорий требует времени и ВСУ сталкивается с серьезными трудностями. Украинские солдаты продолжают свои операции и движутся вглубь территории, освобождая новые деревни и приближаются к тылу противника.