Украина заняла часть важных высот под Бахмутом

Украинская армия взяла часть высот к северу от Клещеевки, между селом и Бахмутом, утверждает пророссийский канал WarGonzo. Если ВСУ разовьют успех, то российской армии, вероятно, придется отступить из Клещеевки.

Как утверждает WarGonzo, за оставшуюся часть высот продолжаются бои. «Если ВСУ сумеют закрепиться, удерживать расположенное в низине село российским войскам вряд ли удастся», — добавляет автор канала. Кроме того, WarGonzo утверждает, что Украине удалось добиться частичного успеха в районе Берховки к северу от Бахмута.

Близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» при этом утверждает, что и в районе Берховки, и в районе Клещеевки российские войска отбили все атаки ВСУ.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в пятницу утром сообщил о «частичном успехе» в районе Клещеевки. По его словам, ВСУ продолжают наступать на флангах в районе Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что за последние сутки украинская армия в районе Бахмута продвинулась больше чем на километр.

Карта проекта DeepState, который фиксирует продвижение сторон в войне, свидетельствует о том, что в районе Клещеевки за последние сутки ВСУ смогли взять под контроль около 2 кв. км.

Американский институт изучения войны (ISW) в последней сводке пишет, что геолоцированные кадры подтверждают продвижение украинских сил на западных окраинах Клещеевки.

Украинские силы также продолжают атаковать на западе Донецкой области и в Запорожской области, однако о существенных успехах ВСУ на этих участках фронта за последние сутки не сообщалось.



В среду военкор ВГТРК Александр Сладков сообщил, что российская армия уже отступила из Клещеевки, однако позже сам опроверг эту информацию. Клещеевка — ближайший населенный пункт к югу от Бахмута. Бахмут российские силы взяли в мае после продолжавшихся несколько месяцев боев. Клещеевку российская армия контролирует с середины января.