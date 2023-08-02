Вера Брежнева в Мукачево рассказала, как ее фанаты помогают отстраивать Украину

Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно впервые с 2022 года вернулась в Украину, посетила детский дом в Мукачево. Вместе с подругой-волонтеркой, ее родными и фанатами певицы удалось построить корпус дома-интерната для детей.

На благотворительную инициативу исполнительница пожертвовала миллион гривен, а еще два миллиона помогли собрать благотворители. О поездке в Мукачево звезда рассказала в Instagram-stories.

В интернат Брежнева приехала в сопровождении своей подруги и волонтерки Екатерины Тереховой.

"Однажды Катя поняла, что нужно построить жилье, где может быть не только качественное помещение для медпункта Мукачевского интерната, но и несколько комнат для 22-х девушек из Дружковского интерната, которые приехали еще в прошлом году и все это время жили в спортзале интерната. Она обратилась к своим друзьям, и мы вместе помогли ей это сделать", – рассказала исполнительница.

Вместе они также отремонтировали старую школу и сделали шелтер для 55 человек. "Вместе – это Катя, ее мама, ее друзья. Люди, которые ей доверяют, и люди, которые посещают мои концерты. Приходя, вы делаете свой вклад во многие добрые дела. И я так благодарна вам за доверие", – добавила Брежнева. Напомним, ранее исполнительница заявила, что все деньги с концертов отдает украинцам.

Знаменитости совершили экскурсию и показали, какая работа была выполнена в новом корпусе детского дома.

Как сообщалось, в конце июля Вера Брежнева показала, как ее встречали на вокзале в Киеве. Артистка впервые от начала полномасштабной войны вернулась домой.

Брежнева впервые за полтора года вернулась в Украину и от радости станцевала на вокзале

Украинская певица Вера Брежнева впервые с начала полномасштабной войны вернулась в Украину. На киевском вокзале ее встречали близкие с подсолнухами.

Видео прибытия артистки в украинскую столицу появилось в ее Instagram. Брежнева назвала поездку домой "самым ожидаемым путешествием".

Исполнительница вышла из вагона с улыбкой и показала, что по ее телу побежали мурашки от эмоций. После теплой встречи с друзьями звезда станцевала прямо в зале среди людей.

Приезд артистки вызвал разную реакцию у ее подписчиков. Некоторые не могут простить Брежневой работу в России и слова, что она "не украинская певица", а другие поздравили ее с приездом.

"Всегда хорошо возвращаться домой. Красотка", "Где ты была раньше? Приехала, когда скрутило?" "Лучше поздно, чем никогда. Молодец", "Через полтора года "патриотка" наконец-то приехала", "Очень рады вас видеть в Киеве", – высказались украинцы.

Следует заметить, что в Украину артистка приехала одна. Ее муж, композитор Константин Меладзе, по-видимому, остался в Европе, ведь на ролике его нет.





Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину Вера Брежнева покинула РФ. Ее бывший PR-менеджер заявила, что звезда разорвала все контракты в России и не намерена возвращаться. Впоследствии певица засветилась на видео с гуманитаркой, отправлявшейся в Украину.