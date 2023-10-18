Гордон и Оля Полякова: правда о войне, любви и звездной жизни в ярком интервью. ВИДЕО

В недавнем интервью, которое привлекло внимание поклонников и общественности, Дмитрий Гордон встретился с украинской певицей, актрисой и телеведущей - Олей Поляковой. Их разговор затронул множество актуальных и захватывающих тем, начиная от войны в Украине и заканчивая попытками Поляковой взглянуть на свою жизнь с оптимизмом.Самое важное, что обсудили в интервью, - это война в Украине. Оля Полякова поделилась своими переживаниями относительно первого дня войны, когда все ее планы рухнули, и ей пришлось продавать свой дом в Москве за бесценок, чтобы поддержать украинские войска.Она выразила свое отношение к российским военным и заявила, что не верит, что они когда-либо извинятся. Полякова также подняла тему пропаганды и рассказала о том, как умные люди в России становятся жертвами манипуляций и лжи.Интервью также затронуло личные темы. Полякова поделилась своими чувствами по поводу брака и развода, а также рассказала о своих дочерях, Марии и Алисе. Она описала, какие трудности ей пришлось преодолеть и какие решения она принимала в сложных жизненных ситуациях.Кроме того, беседа затронула мир шоу-бизнеса и отношения с коллегами. Полякова поделилась своими мыслями о других артистах, включая Таисию Повалий, Светлану Лободу, Аню Лорак и Николая Баскова. Она выразила свое мнение о хейте в свою сторону и упомянула случаи угроз со стороны коллег.Кроме того, Оля Полякова рассказала о своем опыте участия в лондонском прайде и обсудила вопросы ЛГБТ-сообщества в Украине. Она также выразила свое мнение о политических лидерах, включая президента Владимира Зеленского и его жену Елену Зеленскую.Наконец, интервью затронуло искусство и музыку. Полякова поделилась своим опытом сотрудничества с шведской группой "Army of Lovers" и рассказала о своих творческих планах, включая возможное участие в "Евровидении".Это интервью стало источником вдохновения и мудрости, которую Оля Полякова разделила со своими поклонниками и поклонниками искусства. Ее сильный дух и оптимизм в лице трудных испытаний стали источником вдохновения для всех, кто слушал ее рассказ.