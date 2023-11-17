«Я не перестану»: Ирина Фарион после скандала рассказала о планах

После того, как скандал вокруг профессора Ирины Фарион разгорелся с новой силой, сама бывшая депутат во второй раз отреагировала на него. В комментарии для ТСН она коротко сообщила, что силы покинули ее.

На предложение высказать свою точку зрения касательно уголовного производства и скандала в целом Ирина Фарион сначала ответила, что у нее нет сил.

Позднее, когда мы ее спросили о том, опасается ли она того, что ее могут отправить в тюрьму, профессор ответила нам так: "Абсолютно не важно, что решат. Важнее, чтобы мы выиграли войну. Я не перестану ни научно, ни медийно работать. Разве что еще активнее".

К этому Ирина Фарион добавила философское: "Наша жизнь – это всего лишь короткое путешествие ради высоких идей".

В свою очередь наши источники в правоохранительных органах сообщили, что следствие настроено решительно выяснить, есть ли состав преступления в действиях Ирины Фарион.

"Пока ожидаются выводы экспертизы, которая ответит на те вопросы, которые поставили перед экспертами следователи. Экспертиза может длиться как несколько дней, так и несколько месяцев. Также выясняется степень опасности, которой Фарион подвергла или не подвергла студента из Крыма. Однозначно сейчас можно говорить о том, что расследование будет тщательным, не для пиара", – сообщил собеседник.

Как известно, сейчас СБУ открыла и расследует уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала пост со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, где были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Уголовное производство открыто по четырем статьям.

Также, как стало известно, в защиту Фарион встал ее зять Василий Особа. В соцсети он написал сообщение, где назвал тещу одной из самых умных женщин мира, после чего получил множество комментариев, авторы которых не согласились с этим. Отреагировала на этот пост и сама Ирина Фарион. Когда один из комментаторов высказал свою точку зрения, Фарион написала ему: "Не воняй здесь".

Скриншот со страницы зятя Ирины Фарион. Василий Особа говорит, что его теща – одна из самых умных женщин в мире

Скриншот со страницы зятя Ирины Фарион. Под сообщением – пылкая дискуссия

Скандал с Ириной Фарион: с чего все началось

Напомним, Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", из-за того, что они общаются на русском языке.

Также филолог обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с требованием "принять меры по хамскому поведению" командиров "Азова".

Кроме того, Фарион опубликовала письмо от студента из оккупированного Севастополя Максима Глебова, в котором он написал, что ждет ВСУ в родном Крыму. После этого к Максиму наведалась ФСБ и заставила извиниться на камеру.

Ранее сообщалось, что Фарион уволили из Львовской политехники, после протеста студентов.