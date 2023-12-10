Студенты избивали первокурсников в общежитии училища во Львовской области: шокирующее видео

|Главная » Новости » Криминал » 2023 » Декабрь » 10 » 13:03:33
Администрация учебного заведения в лице директора Татьяны Салабай говорит, что "шокирована" жестоким избиением детей. По словам директора, ребят били поздно вечером, когда студенты должны спать. Администрация уже сообщила полиции об избиении. Старшекурсниками занимаются следователи.
В комментарии изданию Золочев.net правоохранители сообщили, что опросили всех, кто был участником избиения. Сейчас происходит установление всех обстоятельств этого случая.
Во Львове разгорелся скандал во время распределения выпускников в интернатуру Медуниверситета. Тогда 83-летний ректор Борис Зименковский позволял себе сексистские шутки и насмехался над фамилиями студентов. Видео обнародовала студентка Мария Грищук.
Такое поведение ректора вызвало негодование не только студентов, но и преподавателей. Также последовала жесткая реакция от Минздрава. Здесь отметили, что ситуация недопустима. В то же время сам Зименковский удивлялся, почему на него обиделись. Он заявил, что ничего плохого не сказал.