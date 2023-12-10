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Студенты избивали первокурсников в общежитии училища во Львовской области: шокирующее видео

Сегодня, 13:03:33 256 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Студенты избивали первокурсников в общежитии училища во Львовской области: шокирующее видео

Сегодня в телеграм каналах распространили видео, как студенты избивали первокурсников в общежитии училища во Львовской области. На опубликованных кадрах видно, как молодые люди по очереди надевали боксерские перчатки и изо всех сил били совсем юных с виду ребят в грудную клетку, сердце и голову.

Местные СМИ сообщают, что видео сняты в одном из училищ села Червоне Золочевского района.

Известно, что кадры жестокого избиения сняли в общежитии профучилища в селе Червоное. На кадрах можно увидеть, как в помещение собралась группа молодых людей, около десяти человек, среди них есть девушки, молча наблюдающие за событиями. Студенты старших курсов поставили под стенку двух новеньких и по очереди, надевая боксерскую перчатку, их избивали.

Администрация учебного заведения в лице директора Татьяны Салабай говорит, что "шокирована" жестоким избиением детей. По словам директора, ребят били поздно вечером, когда студенты должны спать. Администрация уже сообщила полиции об избиении. Старшекурсниками занимаются следователи.

В комментарии изданию Золочев.net правоохранители сообщили, что опросили всех, кто был участником избиения. Сейчас происходит установление всех обстоятельств этого случая.

Побиение происходило поздно вечером Первокурсников били по очереди
Избиение происходило поздно вечером. Первокурсников избивали по очереди

Сексистские шутки и насмешки

Во Львове разгорелся скандал во время распределения выпускников в интернатуру Медуниверситета. Тогда 83-летний ректор Борис Зименковский позволял себе сексистские шутки и насмехался над фамилиями студентов. Видео обнародовала студентка Мария Грищук.

Такое поведение ректора вызвало негодование не только студентов, но и преподавателей. Также последовала жесткая реакция от Минздрава. Здесь отметили, что ситуация недопустима. В то же время сам Зименковский удивлялся, почему на него обиделись. Он заявил, что ничего плохого не сказал.

Тэги: студенты, Львов, дедовщина

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