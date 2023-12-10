Студенты избивали первокурсников в общежитии училища во Львовской области: шокирующее видео

Сегодня в телеграм каналах распространили видео, как студенты избивали первокурсников в общежитии училища во Львовской области. На опубликованных кадрах видно, как молодые люди по очереди надевали боксерские перчатки и изо всех сил били совсем юных с виду ребят в грудную клетку, сердце и голову.Местные СМИ сообщают, что видео сняты в одном из училищ села Червоне Золочевского района.Известно, что кадры жестокого избиения сняли в общежитии профучилища в селе Червоное. На кадрах можно увидеть, как в помещение собралась группа молодых людей, около десяти человек, среди них есть девушки, молча наблюдающие за событиями. Студенты старших курсов поставили под стенку двух новеньких и по очереди, надевая боксерскую перчатку, их избивали.

Администрация учебного заведения в лице директора Татьяны Салабай говорит, что "шокирована" жестоким избиением детей. По словам директора, ребят били поздно вечером, когда студенты должны спать. Администрация уже сообщила полиции об избиении. Старшекурсниками занимаются следователи.

В комментарии изданию Золочев.net правоохранители сообщили, что опросили всех, кто был участником избиения. Сейчас происходит установление всех обстоятельств этого случая.

Избиение происходило поздно вечером. Первокурсников избивали по очереди

Сексистские шутки и насмешки

Во Львове разгорелся скандал во время распределения выпускников в интернатуру Медуниверситета. Тогда 83-летний ректор Борис Зименковский позволял себе сексистские шутки и насмехался над фамилиями студентов. Видео обнародовала студентка Мария Грищук.

Такое поведение ректора вызвало негодование не только студентов, но и преподавателей. Также последовала жесткая реакция от Минздрава. Здесь отметили, что ситуация недопустима. В то же время сам Зименковский удивлялся, почему на него обиделись. Он заявил, что ничего плохого не сказал.